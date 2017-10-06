به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد در سخنانی با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم عزاداری در ایام دهه اول ماه محرم بیان داشت: حضور جوانان و نوجوانان در مراسم عزاداری محرم، تاسوعا و عاشورا بسیار چشمگیر بود که این حضور در حقیقت نشان از رویش‌های انقلاب اسلامی دارد.

وی افزود: رویکرد مقتل خوانی در برخی از هیآت و محافل، امر پسندیده‌ای بود و مردم نیز در دسته‌های عزاداری اشعار و نوحه‌های عاشورایی را زمزمه می‌کردند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه نباید توجه به امام حسین(ع) را تنها به ماه محرم محدود کنیم، افزود: قیام سیدالشهدا(ع) دارای پیام‌های بسیاری است که دفاع از مظلوم و پیاده کردن احکام الهی از جمله آن‌ها است.

وی تأکید کرد: ما نباید توجه به آرمان‌های امام حسین(ع) را تنها تا ظهر روز عاشورا محدود کنیم بلکه باید در تمام طول سال برای تحقق این پیام‌ها و آرمان‌های قیام سیدالشهدا(ع) تلاش کنیم.

شهادت شهید حججی ملت ایران را در جهان عزیز کرد

آیت الله حسینی بوشهری در ادامه با اشاره به حضور گسترده مردم شهرهای مختلف در مراسم تشییع پیکر شهید محسن حججی بیان داشت: به فرموده رهبر معظم انقلاب شهید حججی نماینده و سخنگوی همه شهیدان سر جدا و مظلوم است و استقبال کم نظیر مردم شهرهای مشهد، تهران، اصفهان و نجف آباد از این شهید مدافع حرم نشان از علاقمندی ملت به شهادت و جهاد است.

وی با بیان اینکه شهادت شهید حججی ملت ایران را در جهان عزیز کرد افزود: دشمنان برای جدایی مردم از مسئله جهاد و شهادت تلاش می‌کردند که حضور ملت در این صحنه آنان را ناامید کرد.

همه‌پرسی در کردستان عراق تهدیدی برای آینده است

عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه خطبه‌های خود به موضوع همه‌پرسی در کردستان عراق اشاره کرد و بیان داشت: به فرموده رهبر معظم انقلاب این اقدام خیانت به منطقه و تهدیدی برای آینده است و ما به روشنی دست آمریکا و صهیونیست‌ها را در این مسئله می‌بینیم و کشورهای عراق و ترکیه و ایران باید در این زمینه دست به دست هم دهند و این فتنه را پس از فتنه داعش از بین ببرند.

وی اظهار داشت: ما نمی‌خواهیم کمترین آسیبی به کردهای همسایه کشورمان برسد اما رهبران کرد می‌خواهند مردم این منطقه را وارد یک باتلاق کنند و این منطقه را از عراق جدا کنند.

آیت الله حسینی بوشهری گفت: امروز ۵۰۰ هزار نفر از مردم میانمار آواره هستند و با وضع اسفباری زندگی می‌کنند و این امر نتیجه عدم وحدت در بین مسلمین و دنیای اسلام است.

حادثه لاس‌وگاس واقعیت تلخ آمریکا را نشان داد

وی همچنین با اشاره به حادثه تروریستی در لاس‌وگاس آمریکا گفت: اگر یک مسلمان این اقدام را انجام داده بود آنان معرکه‌گیری می‌کردند.

این عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: این حادثه واقعیت تلخ آمریکا را نشان داد و ترامپ نیز به جای تهدید ایران و کره شمالی و حرف زدن از تحریم‌های نفتی و سست کردن برجام باید به مشکلات مردم خود توجه کند.