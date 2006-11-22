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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۲۳

در صورت خصوصی شدن مراکز ؛

یارانه خدمات رفاهی فرهنگیان به شکل ریالی پرداخت می شود

یارانه خدمات رفاهی فرهنگیان به شکل ریالی پرداخت می شود

اگر مراکز رفاهی فرهنگیان به بخش خصوصی واگذار شود هزینه هایی که تا کنون آموزش و پرورش برای این گونه خدمات ارئه می داد ، به شکل ریالی و مستقیم به معلمان پرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ، واگذاری مراکز رفاهی ، درمانگاه ها ، مهدهای کودک فرزندان فرهنگیان ، خدمات سلف سرویس ، رفت و آمد و... به بخش خصوصی را از قوانین برنامه چهارم توسعه عنوان کرد و گفت: اجرای این قانون را وظیفه می خود می دانیم.

سید علی یزدی خواه ، سقف و کف رقم های پرداختی به معلمان را فعلا نامعلوم و در مرحله انجام کارهای کارشناسی اعلام کرد. 

وی افزود: تا کنون ناحیه یک کرج ، شهر ری ، دماوند ، فیروزکوه و طالقان در شهرستان های استان تهران به عنوان خانه های معلم به فرهنگیان خدمات ارئه داده اند اما با خصوصی شدن این بخش ها ، از این پس این نوع خدمات دولتی به شکل یارانه به همکاران پرداخت می شود.

این مقام مسئول خاطر نشان ساخت: تلاش بر آن است که سرویس معلمان را از قاعده خصوصی شدن مستثنی کنیم.

کد مطلب 410598

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