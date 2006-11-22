یارانه خدمات رفاهی فرهنگیان به شکل ریالی پرداخت می شود

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ، واگذاری مراکز رفاهی ، درمانگاه ها ، مهدهای کودک فرزندان فرهنگیان ، خدمات سلف سرویس ، رفت و آمد و... به بخش خصوصی را از قوانین برنامه چهارم توسعه عنوان کرد و گفت: اجرای این قانون را وظیفه می خود می دانیم.

سید علی یزدی خواه ، سقف و کف رقم های پرداختی به معلمان را فعلا نامعلوم و در مرحله انجام کارهای کارشناسی اعلام کرد.

وی افزود: تا کنون ناحیه یک کرج ، شهر ری ، دماوند ، فیروزکوه و طالقان در شهرستان های استان تهران به عنوان خانه های معلم به فرهنگیان خدمات ارئه داده اند اما با خصوصی شدن این بخش ها ، از این پس این نوع خدمات دولتی به شکل یارانه به همکاران پرداخت می شود.

این مقام مسئول خاطر نشان ساخت: تلاش بر آن است که سرویس معلمان را از قاعده خصوصی شدن مستثنی کنیم.