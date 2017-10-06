آلودگی محیط زیست علت اصلی ابتلا به «آندومتریوز» در زنان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عادل شروین در اولین سمینار لاپارسکوپی و آندومتریوز پیشرفته در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در حال حاضر آمار دقیقی از بیماران مبتلا به آندومتریوز در کشور وجود ندارد و برخی از متخصصین پیش‌بینی کرده‌اند که ۱۰ تا ۱۵ درصد زنان دچار آندومتریوز باشند البته این موضوع بیشتر بر مبنای بیمارانی بوده که مورد عمل جراحی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه ۱۵ تا ۲۰ میلیون زن در سن حاملگی قرار دارند، گفت: پیش‌بینی می‌شود ۱۰ درصد از این افراد دچار آندومتریوز باشند. ولی به نظر من در ایران آمارها بالاتر از این بوده و حداقل ۵ تا ۱۰ میلیون فرد مبتلا به آندومتریوز در ایران وجود دارد که بیماری آنها تشخیص داده نشده است.

شروین با اشاره به اینکه بسیاری از افراد مبتلا به آندومتریوز هستند ولی هنوز بیماری آنها تشخیص داده نشده است، ادامه داد:‌ متاسفانه برای این بیماری تست تشخیصی نداریم و باید پزشکان نسبت به این مسئله بسیار تبحر داشته باشند.

این متخصص زنان، آلودگی محیط زیست را علت اصلی ایجاد آندومتریوز در زنان برشمرد و گفت: ورود مواد آلوده به بدن سازمان ژنتیکی نسج را به هم می‌زند و سبب بروز مشکل برای افراد می‌شود.

شروین گفت: از آنجا که میزان آلودگی محیط زیست در شهرها و کشورهای مختلف متفاوت است، نوع آندومتریوز نیز ممکن است متفاوت باشد. به طور مثال نوع آندومتریوز زنان اصفهان با تهران می‌تواند متفاوت باشد.

وی تصریح کرد: هر چه محیط آلوده‌تر باشد این بیماری شایع‌تر بوده و در سنین پایین‌تری تشکیل می‌شود.همچنین سرعت پیشرفته این بیماری بسیار زیاد است و پزشک با یک شرح حال خوب از مریض متوجه بیماری آن شود.

این جراح لاپارسکوپی پیشرفته با بیان اینکه درد در هنگام قاعدگی و نازایی از جمله علائم ابتلا به آندومتریوز است، افزود: البته بسیاری از مواقع این درد با درد قاعدگی اشتباه گرفته می‌شود لذا پزشک با گرفتن شرح حال دقیق و توصیه جهت انجام یک سونوگرافی مناسب می‌تواند ۹۰ تا ۹۵ درصد ابتلا به آندومتریوز تشخیص و به بیمار اطلاع دهد.

شروین تاکید کرد: سونوگرافی تشخیصی جهت آندومتریوز باید بسیار دقیق باشد و پزشک نیز این بیماری را به خوبی بشناسد. چرا که در غیر این صورت گاهی به طور متوسط ۸ سال طول می‌کشد تا بیماری تشخیص و درمان شود.

این متخصص زنان زایمان و نازایی گفت:‌ گاهی درمان‌ها در آندومتریوز ناقص صورت می‌گیرد و من خود بیماری را داشته که ۱۴ بار جراحی شده و سرانجام آندومتریوز آن درمان شده است. در حالی که با تشخیص به موقع می‌توان با یک جراحی و یا انجام لاپارسکوپی آندومتریوز را کنترل و درمان کرد.

وی بر ایجاد و توسعه مراکز لاپارسکوپی و درمان آندومتریوز تاکید کرد و گفت: در صورتی که پزشکان در این حوزه به خوبی آموزش داده شوند می‌توان این بیماری را درمان کرد و باید توجه داشت که جمعیت در جهان در حال افزایش بوده و روز به روز کارخانه‌ها بیشتر می‌شوند در نتیجه آندومتریوز در میان زنان شایع‌تر می‌شود. لذا توجه به این بیماری جهت تشخیص به موقع و درمان دقیق آن ضرورت دارد.