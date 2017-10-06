برخورد جدی دستگاه قضا با فساد برخی را عصبانی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای این هفته نماز جمعه کرج با اشاره به اینکه در ایام عزای امام حسین (ع) قرار داریم، اظهار کرد: باید با کلام، رفتار وزندگی آن حضرت بیشتر آشنا شویم و الگوبرداری کنیم.
وی یکی از ویژگیهای امام حسین (ع) را یاری رسانده به دیگران اعلام کرد و گفت: شهدای کربلا به مرحله ایثار رسیدند.
خطیب جمعه کرج بابیان اینکه همه یاران امام حسین (ع) نسبت به امام همراهی داشتند، گفت: امام در شب عاشورا به یارانش فرمود؛ از سیاهی شب استفاده کنید و بروید ولی اگر کسی باجانش در کنار ما بماند فردای قیامت با ما خواهد بود و از خشم خداوند در امان خواهد ماند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز در بخش دیگری با اشاره به اینکه برخی به محتوای عاشورا حمله میکنند، گفت: این دسته از افراد از هر فرصتی استفاده میکنند تا قصه حسین (ع) را از تأثیر بیندازند، دائماً بهظاهر و باطن این واقعه مهم دروغ میبندند، مناسک سازی میکنند وعدهای هم ندانسته و یا دانسته از روی عناد دنبال میکنند.
آیتالله حسینی همدانی تأکید کرد: اگر حسین (ع) معلم آزادی و جوانمردی است، اگر اهل مبارزه با ظلم و فساد و حمایت از مظلومان است، اگر آموزگار امربهمعروف و نهی از منکر است باید فارغالتحصیلان او هم از این صفات برخوردار باشند مگر میشود جلسهای برای حسین (ع) برپا شود و بهجای اینکه انسان ظلمستیز بیرون بیاید ظالم شود.
دستگاههای درصدد کمرنگ کردن اربعین هستند
وی گفت: باید به جلسات، سخنرانیها و هیئتها و همچنین به رفتار عزاداران نگاهی کنیم اگر هرکدام از اینها با اهداف قیام عاشورا فاصله داشته باشد آن جلسه در خدمت دشمنان امام حسین (ع) است.
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه عزاداران حسینی باید اهل بصیرت سیاسی و اجتماعی باشند، گفت: نباید اهل خواب دیدن و خرافات شوند، نباید دین را از سیاست جدا بدانند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز بابیان اینکه در جهان و حتی جهان اسلام گروههای مشغول فعالیت هستند که قصدشان از بین بردن اسلام است، گفت: متأسفانه در هر گوشهای از جهان جنایتی اتفاق میافتد بهپای مسلمانان مینویسند باید بهگونهای رفتار کنیم که این گروهها به اهدافشان نرسند.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه باید کاری کنیم که دهه اول محرم مثل اربعین آگاهیبخش باشد و ایجاد موج کند، گفت: دهه اول محرم باید درون افراد یک انقلاب روحی و اخلاقی ایجاد کند.
وی در ادامه ضمن ابراز تأسف از اینکه دستگاههای درصدد کمرنگ کردن اربعین هستند، گفت: گاهی در داخل کشور تصمیماتی گرفته میشود که بهجای تشویق مانع آفرین است به همین منظور از کسانی که برای اربعین حسینی برنامهریزی میکنند میخواهیم مواظب باشند در مسیر بدخواهان به عاشورا و امام حسین (ع) حرکت نکنند و برای این سفر تسهیلات بیشتری فراهم شود.
دستگاهی که کارش را با دقت انجام دهد مورد آزار و دروغپردازی از سوی دشمنان و فتنهگران میشود خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه دشمنان همیشه به دنبال تضعیف نظام هستند، گفت: هدف دشمن بیاعتمادی مردم نسبت بهنظام است. نباید اجازه سوءاستفاده بدهیم، اهداف دشمن نباید عملیاتی شود.
نماینده ولیفقیه در استان البرز در بخش دیگری با تأکید بر اینکه هر وقت دستگاهی کارش را با دقت انجام دهد مورد آزار و دروغپردازی از سوی دشمنان و فتنهگران میشود، گفت: مردم باید در این زمینه هوشیار باشند و از خود بپرسند که چه شده دشمنی که برای از بین بردن نظام تلاش میکند یکمرتبه دلسوز نظام میشود.
آیتالله حسینی همدانی گفت: اخیراً در خصوص دستگاه قضا سمپاشیهای انجام میشود انتقاد به دستگاهها وجود دارد باید نسبت به کمکاریها در چارچوب قانون انتقاد کرد، حال این سؤال مطرح است که چرا اینگونه سمپاشی میکنند.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضا در خصوص فتنه گران کوتاه نیامده است، گفت: این در حالی است که عدهای سعی میکنند این مسئله را کمرنگ کنند.
خطیب جمعه کرج بابیان اینکه دستگاه قضا بهخوبی مقابل انحرافات ایستاده است، گفت: با جاسوسان دو تابعیتی که برخی از آنها چهار گذرنامه دارند برخورد کرده است این امور عدهای را عصبانی کرده است ولی مردم باید در این زمینه هوشیار باشند.
استکبار میان طالبان و داعش رقابت ایجاد کرده است
نماینده ولیفقیه با اشاره به اینکه باید هوشیار باشیم که توطئه دشمنان را توسعه ندهیم، گفت: ممکن است منصوبان یک مسئول مشکلدار شوند این مطلب نباید باعث شود که کار آن مسئول زیر سؤال برود.
آیتالله حسینی همدانی بابیان اینکه باید با ضعفها از دریچه انتقاد سازنده نگاه شود، گفت: دشمن خواهان فاصله انداختن بین مردم و نظام است نباید بگذاریم این توطئه عملی شود.
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه دشمنان در افغانستان جریانی را به راه انداختهاند که ضررهای را متوجه ما میکند، گفت: این جریان برای دشمنان نیز خسرانهای زیادی به دنبال دارد.
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه جریانی که در افغانستان به وجود آمده باعث شکاف مذهبی میشود، گفت: استکبار جهانی بعد از شکست داعش در عراق و سوریه به دنبال تقویت کردن عوامل داعش در افغانستان است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز بابیان اینکه استکبار میان طالبان و داعش رقابت ایجاد کرده است، گفت: این رقابت باعث عضوگیری بیشتر این دو گروه میشود و به این طریق دشمنان میتوانند قدرت و نفوذ خود را در منطقه گستردهتر کرده و ناامنی ایجاد کنند.
آیتالله حسینی همدانی بابیان اینکه آمریکا در تلاش است که داعش در افغانستان حکومت تشکیل دهد، گفت: آمریکا در منطقه به دنبال ناامنی است و اینکه در ایران امنیت برقرار است یک نعمت است.
نیروی انتظامی در مبارزه با منکرات، خلاف، شرارت و انحراف همیشه پیشتاز بوده استوی با اشاره به اینکه ایران نیازمند هوشیاری کامل و رصد اهداف دشمن در منطقه است، گفت: مردم باید آگاه و بصیر بوده و بهموقع عمل کنند.
خطیب جمعه کرج در بخش دیگری به بیانات رهبری در جمع کارکنان سازمان حج و زیارت اشاره کرد و گفت: ایشان به وجود جبهه بینالمللی تبلیغاتی علیه ایران اشاره کردند و راه مقابله را روشنگری و برخورد تبلیغاتی فعال بیان کردند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه بیان رهبری در این خصوص وظایف را مشخص کرده است، گفت: در این زمینه باید فعالتر از گذشته عمل کنیم.
آیتالله حسینی همدانی در بخش دیگری با اشاره به هفته ناجا، اضافه کرد: نیروی انتظامی در مبارزه با منکرات، خلاف، شرارت و انحراف همیشه پیشتاز بوده است.
وی با تأکید بر اینکه حضور همیشگی پلیس در جامعه باعث آرامش خیال شهروندان میشود، گفت: کسانی که تربیتشده مکتب اهلبیت (ع) هستند بهراحتی، آزادانه و آزدمنشانه حاضر هستند جان خود را فدا کنند تا دیگران در آسودگی به سر ببرند.
خطیب جمعه کرج با اشاره به حضور پر اقتدار نیروی انتظامی، ارتش و سپاه در نقاط صفر مرزی، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مرزها حاضر نیستند سلاحها را زمین بگذارند و بااقتدار مقابل هر تهدیدی ایستادگی میکنند.
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