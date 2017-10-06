به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «پلاستیک» به کارگردانی اصغر بشارتی و فیلم داستانی «گالد» به کارگردانی نسترن محسنی به بخش ملی سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت. جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۲۵ الی ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶ در محل پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد .

هیئت انتخاب بخش مستند متشکل از همایون امامی، حسن نقاشی، هادی آفریده، سودابه مجاوری و محسن رمضان زاده، از میان ۲۶۴ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره، ۲۷ فیلم کوتاه مستند را برای رقابت در بخش ملی جشنواره سی‌وچهار انتخاب کردند که در این میان فیلم مستند «پلاستیک» به کارگردانی اصغر بشارتی از قشم نیز در این بین قرار دارد.

همچنین هیئت انتخاب بخش داستانی متشکل از مرجان اشرفی زاده، علی زمانی عصمتی، امید عبداللهی، علی‌محمد قاسمی، محمدرضا عرب، سعید عقیقی و مسعود مددی، از میان ۸۸۸ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره، ۵۱ فیلم کوتاه داستانی را برای رقابت در بخش ملی جشنواره سی‌وچهار انتخاب کردند که فیلم داستانی «گالد» به کارگردانی نسترن محسنی از بندرعباس نیز در این بین قرار دارد.