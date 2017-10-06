فرمانده کل ارتش پاکستان به زودی به ایران سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، ژنرال «آصف غفور» سخنگوی ارتش پاکستان اعلام که ژنرال «قمر جاوید باجوه» به زودی به ایران سفر و در مورد مسائل مرزی و امنیتی دو کشور با مقامات کشورمان به بحث و گفتگو خواهد نشست.

غفور افزود: پاکستان مرزهای مشترکی با افغانستان و ایران و دارد و هیچ احساس خطری در این مرزها نمی کند اما آنچه در اینجا مشکل ساز شده است فعالیت عناصر تروریستی در این مناطق است.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر عملیاتی از سوی اسلام آباد در مرزهای مشترک صورت بگیرد باید دانست که صرفا در جهت مبارزه با تروریسم و نابودی این عناصر است نه بر علیه این کشورها.

سخنگوی ارتش پاکستان در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد دولت هند و اتخاذ موضع خصمانه در قبال پاکستان گفت که ما اهل جنگ طلبی نیستیم اما دهلی نو باید بداند که اگر دست به اقدامی علیه پاکستان بزند مطمئنابا جواب دندان شکنی مواجه خواهد شد.