دولت ترامپ هفته آینده گزارش برجام را تحویل کنگره می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، انتظار می رود که دولت «دونالد ترامپ» در هفته آینده در گزارشی به کنگره عدم پایبندی ایران به برجام را اعلام کند.

این وضعیت در حالی است که رویترز نیز در گزارشی اعلام کرده دولت آمریکا تا تاریخ ۲۰ مهر گزارش خود در مورد برجام را به کنگره ارائه می دهد.

ترامپ دیروز پنجشنبه پیش از نشست خود با وزیر دفاع و مقام های ارشد نظامی آمریکا گفت: نباید اجازه داد که ایران به سلاح هسته ای دست یابد، حکومت ایران از تروریسم حمایت می کند، وخشونت، خونریزی و هرج و مرج را در سراسر خاورمیانه گسترش می دهد. به همین دلیل می بایست ستیزه جویی مستمر و بلندپروازی هسته ای ایران را متوقف کرد. ایران به روح توافق هسته ای پایبند نبوده است و ما در همین نشست در این باره بحث خواهیم کرد.

رییس جمهوری آمریکا در ادامه گفت: به زودی درباره ایران (خبرهایی) خواهید شنید.

در همین حال اظهارات دونالد ترامپ به هنگام عکس گرفتن با ژنرال های آمریکایی خبر ساز شده است. ترامپ با اشاره به حاضران در عکس به خبرنگاران گفته است، «می دانید به این چه می گویند؟ شاید این آرامش قبل از طوفان است.»

خبرنگاران از رییس جمهوری آمریکا پرسیدند، آیا این طوفان مربوط به ایران است؟ داعش؟ برای چه موضوعی؟

رییس جمهوری آمریکا در پاسخ گفت، خبر دار خواهید شد.

طبق قانون مصوب کنگره ایالات متحده، دولت آمریکا هر ۹۰ روز یک‌ بار باید در گزارشی به قانون‌گذاران این کشور پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام را تایید کند.

به گزارش رویترز، یک مقام بلندپایه دولت آمریکا گفته است دونالد ترامپ به زودی عدم پایبندی ایران به توافق هسته ای را اعلام خواهد کرد.

این مقام دولت آمریکا تصریح کرده است، همزمان با این تصمیم ، دونالد ترامپ همچنین راهبرد جامع آمریکا در قبال ایران را اعلام خواهد کرد.

رویترز می گوید، راهبرد تازه آمریکا در قبال تهران در راستای مقابله با اقدامات ایران در منطقه خواهد بود.

در همین زمینه، روز گذشته مقام های بلند پایه کاخ سفید گفتند، دونالد ترامپ احتمالا به سمتی درحرکت است که در نهایت باعث خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران خواهد شد، اما این در حالی است که برخی در دولت آمریکا با این چنین رویکردی موافق نیستند.

یک مقام آمریکایی نیز روز گذشته به رویترز گفته بود، دونالد ترامپ احتمالا روز ۱۲ اکتبر (۲۰ مهرماه) در خصوص رویکرد آمریکا در قبال توافق هسته ای با ایران سخنرانی خواهد کرد، اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.

در صورتی که دولت دونالد ترامپ پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نکند، کنگره ۶۰ روز فرصت دارد که تحریم‌های هسته‌ای ایران را همچنان معلق نگه دارد یا آنها را دوباره اجرایی کند.