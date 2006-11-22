به گزارش خبرنگار مهر، حسین احمدی نسب زمانی که سال 53 قدم به اداره تئاتر گذاشت، هفت سال بود در کوچکترین شهر ساحلی ایران بندر میناب گروه تئاتر "پیتوک" را پایه گذاری کرده بود. پیتوک به زبان محلی یعنی جرقه و همین نام باعث شد این گروه با اجراهای خلسه و زارگونه خود در دهه 50 تئاتر ایران آتشی شود که زبانه های آن هنوز ادامه دارد.



این هنرمند که نقاش هم است سال ها بود از خانه اول خود تئاتر جدا شده بود و تنها با بوم های رنگ هم صحبت بود. او امسال با نمایش "وهم سرخ" که برگرفته از مراسم زار جنوب است به اداره تئاتر دعوت شده تا از وی تقدیری کوچک شود. او امروز در جمع خبرنگاران با بازگویی خاطره اولین روزی که از مقابل اداره تئاتر گذشته صحبت های خود را آغاز کرد.



احمدی نسب گفت: "من کار تئاتر را از سال 1349 از زادگاهم میناب آغاز کردم. هفت سال با جوانان پرشور این شهر کوچک تئاتر اجرا می کردیم و از هنرمندان و بزرگانی مانند محمود دولت آبادی و ... دعوت می کردیم به این شهر بیایند و از کارهای ما دیدن کنند. من در این شهر معلم نقاشی بودم، تئاتر کارکردن در شهری کوچک مانند میناب کاری بسیار دشوار بود، ما آثار خود را در شهرهای مختلف ایران اجرا می کردیم."



مراسم آئینی زار مبنای بیشترین کارهای این هنرمند بوده است. او سال 54 برای اولین بار بر همین مبنا با گروه خود در دانشگاه دراماتیک تهران نمایشی اجرا کرد و مورد استقبال بزرگان هنر نظیر رکن الدین خسروی و فرخ غفاری قرار گرفت. به طوری که به گفته خودش اساتید هنر بیش از سه بار از این نمایش دیدن کردند و این آغازی بود برای این کارگردان تا از سال 54 به بعد اجراهای متفاوتی بر مبنای مراسم زار از خود ارائه دهد.



"باد سرخ" در تالار هنر، "عشق سال های وبا"، "عروس" در تالار قشقایی، "پریون"، "مروارید" ... و امروز هم "وهم سرخ". احمدی نسب درباره تازه ترین نمایش خود گفت: "داستان این نمایش درباره ماهو دانشجوی جوانی است که پایان نامه او درباره مراسم زار محصول سفر به مناطق خلیج فارس است. این دانشجو عنان خود را به دست زار می سپرد. راه یافتن به جرگه اهل هوا (شفایافتگان از زار) کاری دشوار است، اما او با عطش و شور عشق به دیدن این ناممکن می رود و خود گرفتار زار می شود و با خوردن خون قربانی می میرد. "وهم سرخ" داستان های ماهو از زار است."



این کارگردان در ادامه افزود: "من در انتخاب بازیگر هم سعی کرده ام از هنرمندانی که اهل جنوب هستند و با مراسم زار آشنایند استفاده کنم. سیروس کهوری نژاد، کورش زارعی، حسن رونده و فریده گرمساری از جمله این بازیگران هستند. زار قابلیت های مختلفی برای اجرا در صحنه نمایش دارد و همین موجب شده برخی کارگردانان به نادرست از این آئین در اجرای خود استفاده کنند. به نظر من استفاده اینگونه از مراسم زار و رقص های آئینی تنها برای توریستی کردن نمایش هاست."



آرش و سیاوش، پسران احمدی نسب، آهنگسازان این اجرا هستند که سال ها با موسیقی زار آشنا بوده اند. طراح "وهم سرخ" نیز احمدی نسب پدر است که ترجیح می دهد به جای تئاتر در سرزمین نقاشی آزادانه حکومت کند. او در این باره گفت: "من در تئاتر اذیت می شوم، اما در نقاشی خودم تنها هستم. در کار گروهی مانند تئاتر چون افراد مختلفی عهده دار کار هستند، اگر از عهده مسئولیت خود برنیایند، کار مشکل پیدا می کند. از طرف دیگر در تئاتر با آدم به گونه ای برخورد می شود که گویی مرتکب جنایت شده ای."



وی همچنین به یکی دیگر از مشکلات متداول این روزهای تئاتر اشاره کرد و گفت: "امروز به هر بازیگر آماتوری پیشنهاد بازی می دهی مبلغ دستمزدش را می پرسد. چون باید بتواند از پس مخارج زندگی برآید. بنابراین مسئله مالی هم مطرح است. در حالی که در گذشته همه برای عشق تئاتر کار می کردند و گاهی تا سر حد جان هم مایه می گذاشتند. قرار است در این اجرا مبلغی به ما پرداخت شود. همچنین 80 درصد فروش گیشه هم برای گروه اجرایی است."



کیوان نخعی، مدیر روابط عمومی اداره تئاتر، نیز گفت: "فراهم کردن امکان اجرای عمومی برای قدیمی های اداره تئاتر در ادامه برگزاری بزرگداشت و تجلیل از این هنرمندان است که قبلا به صورت برگزاری مراسم بود. اما امروز این هنرمندان می توانند از امکانات اجرا در خانه نمایش اداره تئاتر بهره مند شوند."



نمایش "وهم سرخ" از یکشنبه آینده چهارم آذرماه هر شب ساعت 19 روی صحنه می رود و مدت اجرای آن 65 دقیقه است.