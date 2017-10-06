به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه زنجان، با بیان اینکه بدون شک سیاست‌ های اتخاذ شده در قبال تجزیه کردستان عراق، در راستای ایجاد آرامش و امنیت برای اسرائیل در منطقه بوده است، افزود: خوشبختانه با هوشیاری مسئولان نظام و ورود به‌موقع در این میدان که باعث ایجاد واکنش از سوی سایر کشورها نیز شد، فتنه اخیر نیز در نطفه خفه شد.

وی ادامه داد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری نمی توانیم به آمریکا اعتماد و اتکا کنیم بلکه باید به واقعیات اتکا کنیم چرا که اگر نگاهی به ۷۰ سال اخیر بیندازیم آمریکا جز تفرقه واختلاف کار دیگری انجام نداده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: آمریکا چشم دیدن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارد و از آنجایی که خون شهدای بسیاری برای این انقلاب و نظام ریخته شده است نمی توانیم توطئه های آمریکا را نادیده بگیریم.

خاتمی با بیا ن اینکه سیاست استکبار در منطقه تجزیه ایران ، سوریه و عراق است افزود: آمریکا منشا این سیاست‌هاست که امیدواریم با تدابیر سیاست مردان این توطئه دشمن نیز خنثی شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به مناسبت‌های مختلفی که در هفته پیش رو با آن مواجه هستیم، تصریح کرد: یکی از مناسبت‌های پیش رو در هفته جاری، تشکیل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ۱۹ مهرماه سال ۶۹ است که به پیشنهاد رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و در راستای جلوگیری از اختلاف‌افکنی دشمن بین مذاهب ایجاد شد و ثمرات زیادی را نیز به همراه داشت.

خاتمی همچنین از ۱۶ مهرماه سال ۶۶ به‌عنوان روزی دردناک در تقویم یاد کرد و ادامه داد: در این روز شاهد بمباران شیمیایی برخی از مناطق کشورمان از جمله سومار توسط رژیم بعث عراق که شکست سنگینی از رزمندگان ما متحمل شده بودند، بودیم و رشادت‌های رزمندگان اسلام ثابت کرد که صدام با وجود حمایت‌های سایر کشورها، در برابر ایمان قوی رزمندگان اسلام حرفی برای گفتن ندارد.

وی در ادامه از ۱۹ محرم‌الحرام به‌عنوان روزی که اسرای دشت کربلا به سمت شام حرکت کردند یاد کرد و گفت: اصل عزاداری‌ها برای امام حسین (ع) بعد از شهادت سیدالشهدا است و اسرای کربلا نشان دادند که نقش ارزنده و به‌سزایی در مانایی مکتب سیدالشهدا دارند که یکی از تاثیرگذارترین این افراد کسی جز زینب کبری (س) نبود و این مصداق بارز «کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود» است.