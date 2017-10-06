جهان اسلام نیازمند وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد فوادیان در خطبه های نماز جمعه این هفته دامغان به میزبانی مصلای امام خمینی(ره)، ضمن اشاره به سالروز صدور تاریخی پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در تشکیل سازمان تقریب مذاهب اسلامی، بیان کرد: جهان اسلام امروز بیش از هر زمانی نیازمند وحدت است.

وی افزود: دشمنان اسلام هر روز به دنبال فتنه انگیزی و ایجاد دردسر برای کشورهای مسلمان منطقه هستند لذا باید اتحاد را بیش از پیش حفظ کرد.

سالمندان نیازمند تکریم هستند

امام جمعه موقت دامغان همچنین به جنایت رژیم بعث عراق و هم پیمانانش در بمباران شیمیایی شهر سومار کردستان در ۱۶ مهر سال ۶۶نیز اشاره کرد و بیان داشت: این واقعه اسفناک توسط عده ای انجام گرفت که ندای وای بشریت امروز آنان در بحث انرژی صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران گوش فلک را کر کرده و گویا جنایات استکبار جهانی دیده نمی شود.

فوادیان در بخش دیگری از سخنان خود به فرارسیدن ۱۹ محرم الحرام سالروز حرکت دادن اسرا از کوفه به شام پرداخت و افزود: حرکت دادن اسرا از کوفه به سمت شام نوعی از هجرت و قیام و برای تکمیل نهضت عاشورا بود لذا باید درباره این روز گفت، اگر قیام و هجرت انجام نمی شد نهضت عاشورا ابتر می ماند.

وی همچنین به ضرورت اسکان معلولان و تکریم سالمندان نیز پرداخت و تصریح کرد: سالمندان در روز قیامت از شفاعت کنندگان هستند لذا باید به آنان احترام گذاشت.

حج با وجود کارشکنی به خوبی برگزار شد

امام جمعه موقت دامغان انجام مناسک حج سال ۹۶ را با وجود مواردی کار شکنی از سوی کشور میزبان، رضایت بخش دانست و گفت: با همکاری حجاج و بعثه مقام رهبری و سازمان حج و زیارت حج رضایت بخشی داشتیم.

فوادیان از ایجاد درد سر برای حجاج در دو فرودگاه مدینه و مکه، جلوگیری از برقراری دعای پر فیض کمیل با عنوان کردن عدم تامین امنیت و محدودیت قائل شدن در آیین برائت از مشرکان به عنوان عمده کارشکنی های کشور عربستان سعودی به عنوان نمونه هایی از کارشکنی آل سعود در حج نام برد.