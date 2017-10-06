تئاتر «کوکوی کبوتران حرم» گرفتاری های اجتماعی را بیان می کند

ثریا شارقی، در خصوص نمایش «کوکوی کبوتران حرم» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایش اشاره ای مستقیم و غیر مستقیم به لایه های درونی آسیب های اجتماعی که زنان درگیر آن هستند دارد و نویسنده و کارگردان این نمایش در نظر دارند در عین کثرت و تنوع دردهای دوازده پرسوناژ، هماهنگی و هم نوایی آن ها را به صدای کبوتران و مظلومیت و معصومیت آن ها را به کبوتران حرم تشبیه کنند و همچنین تکیه گاه آنها را به امام رضا (ع ) نشان می دهند .

وی اضافه کرد: همین طور دلیل درد مشترک همه آنها را مردان جامعه می داند، عاملی که در معادلات اسمی کمتر نامی از آن ها برده می شود و جامعه بیشتر زنان را مقصر می داند و مورد طعنه و سرزنش قرار می دهد، نکته دیگر این که نویسنده و کارگردان بخشی از مشکلات را در افراط و تفریط های عملکرد گذشته می بیند، که نتیجه آن به شکل ترس و دلهره و در نهایت دوگانگی های رفتاری که درظاهر و باطن نمایان گر می شود را به نمایش می گذارد، در مقابل هر کاراکتر زن یک یا دو مرد با خصوصیاتی متفاوت وجود دارد، خانواده و افرادی که جامعه را از یک سری منکرات نفی می کنند، اما خود گرفتار همان منکرات هستند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران گفت: درکل این تئاتر با زبانی عامیانه و ساده، قصد دارد، گرفتاری ها و نابسامانی های اجتماعی را برای همگان بیان کند.

گفتنی است «کوکوی کبوتران حرم» به نویسندگی علیرضا نادری و کارگردانی افسانه ماهیان با رویکردی اجتماعی ازپنج شنبه ۱۳ مهرماه روی صحنه رفت و تا ۲۸ آبان ماه نیز اجرا خواهد داشت.

دراین نمایش که ۱۲ پرسوناژ زن دارد، به ترتیب نقش، مرضیه بدرقه، بهناز جعفری، ناهید مسلمی، مسیح کاظمی، عاطفه رضوی، فروغ قجابگلی، مرضیه وفامهر، یلدا عباسی، فرزانه سهیلی، گیتی قاسمی، شقایق دهقان و شیدا خلیق به ایفای نقش می پردازند.