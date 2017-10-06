به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید غلامرضا هاشمی در خطبههای امروز نماز جمعه بوشهر با بزرگداشت یاد و خاطره شهدای خلیج فارس اظهار داشت: سردار مهدوی و یارانش در سال ۶۶ حماسه بزرگی را در خلیج فارس خلق کردند و همینه پوشالی استکبار را در نبرد مستقیم با آمریکاییها شکستند.
وی با تبریک به مناسبت هفته نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: امنیت در جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و با تلاش نیروی انتظامی، سپاه و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی شاهد امنیت مطلوب و پایداری در بوشهر هستیم.
امام جمعه موقت بوشهر با بیان اینکه جامعه بدون امنیت به سمت نابودی و مرگ پیش میرود، اضافه کرد: امنیت پایدار باید در همه زمینههای اجتماعی، اخلاقی، فضای مجازی و دیگر بخشها فراهم شود.
حجتالاسلام هاشمی تصریح کرد: زیرساخت توسعه و سرمایهگذاری و عمران و آبادانی در کشور فضای امن و برقراری امنیت پایدار است و باید برای تداوم و توسعه این امنیت تلاش کرد.
وی در ادامه با تقدیر از دستاندرکاران برگزاری مراسم دهه اول محرم در سطح استان بوشهر، بیان کرد: مردم استان در برنامههای عزاداری حضوری گسترده و پرشور داشتند و عشق و ارادت خود به اهل بیت را نشان دادند.
حماسه حسینی جهان را در نوردیده است
امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به اینکه مکتب حسینی روز به روز پررنگتر میشود، ادامه داد: شور و حماسه حسینی جهان را در نوردیده است و نشان میدهد مکتب و قیام عاشورای حسینی محو شدنی نیست.
وی با بیان اینکه عشق، تفکر، اندیشه و شور حسینی و نگاه عمیق را در حضور چشمگیر جوانان و نوجوانان در مراسم سوگواری حسینی میتوان مشاهده کرد، افزود: در مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در استان بوشهر جلوههای زیبایی خلق شد.
حجتالاسلام هاشمی تاکید کرد: درسها و آموزههای حسینی از جمله صبر، استقامت، از خودگذشتگی، عمل به مکتب اهل بیت(ع)، عفاف و حجاب باید در لایههای مختلف جامعه مورد توجه قرار بگیرد.
وی با تاکید بر توجه به آموزههای عاشورای حسینی تصریح کرد: عاشورایی ماندن و عاشورایی فکر کردن و عاشورایی زندگی کردن از آموزههای نهضت حسینی است که باید مورد توجه مردم قرار بگیرد.
شهید حججی نماد شجاعت است
امام جمعه موقت بوشهر در ادامه به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهید حججی اشاره کرد و گفت: شهید حججی نماد شجاعت، غیرت، مردانگی و ایثار بود و مردم در مراسم تشییع این شهید نشان دادند که برای خون شهدا ارزش بسیار بالایی قائل هستند.
وی با بیان اینکه سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران نشان از همگرایی نوین و جدید بین دو کشور است، اضافه کرد: رئیس جهور ترکیه در شرائطی که منطقه خاورمیانه ملتهب است به ایران سفر کرد که نشان از لزوم همکاری و همگرایی دو کشور در عرصههای مختلف به ویژه در عرصه امنیتی است.
هاشمی افزود: طرح صهیونیستی همهپرسی اقلیم کردستان عراق را همه کشورها حتی عربستان محکوم کردند که نشان میدهد که همگرایی کشورهای منطقه باید تقویت شود.
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