کاهش ۴۰ درصدی جرم و جرائم ماه محرم در بهشهر

به گزارش برنگار مهر، رمضان شجاعی در سخنانی در جمع نمازگزاران جمعه در مصلای بهشهر با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی افزود: دشمن برای سست کردن اعتقادات مذهبی مردم با تمام توان واردشده است و ما باید با برنامه درست در تقویت باورها تلاش کنیم.

وی اظهار کرد: دشمن با ورود به بحث اعتقادات در پی رواج مفاسد اخلاقی و مواد مخدر در جامعه است و ما باید با هوشیاری و مراقبت از فرزندان مانع آسیب شویم.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر بابیان اینکه امروزه امکانات فنّاوری برای فرزندان مهیا است اما چگونگی استفاده را نمی‌دانیم، افزود: باید در فضای مجازی مراقبت بیشتری انجام شود.

شجاعی با اشاره به آمار تأسف‌بار طلاق در جامعه، آن را نگران‌کننده دانست و گفت: وجود ۱۴ هزار و ۵۰۰ پرونده طلاق در مازندران هشداری برای همه خانواده‌ها است.

وی ادامه داد: بیشتر دلایل طلاق در جامعه به فضای مجازی و عدم آگاهی مردم به استفاده درست از این فضا برمی‌گردد که جامعه را دچار آسیب کرده است.

شجاعی گفت: امنیت اجتماعی در سطح شهرستان و جامعه درگرو همکاری و تعامل پلیس و مردم است و باید تلاش شود تا با همکاری همه‌جانبه، امنیت پایدار، در جامعه ثابت بماند.