دشمنان برای ترویج اسلام هراسی در بین جوانان تلاش می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته میامی در مسجد جامع، با بیان اینکه دشمن بدنبال سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی است، تاکید داشت: دشمن نهایت تلاش خود را برای براندازی انقلاب اسلامی به عنوان بهترین نظام موجود در جهان بکار می گیرد که یکی از این راه ها، اسلام هراسی است.

وی افزود: اسلام هراسی به خصوص در بین نسل جوان جامعه، هدف دشمنان است و در این بین مسئولان باید بیشتر توجه داشته باشند که دشمنان با توطئه های مختلف برای کم رنگ کردن انقلاب، بین مردم و مسئولان سعی در تفرقه اندازی دارند.

سرنگونی نظام هدف غایی دشمنان است

امام جمعه موقت میامی با بیان اینکه هدف غایی دشمنان سرنگونی نظام قلمداد می شود، تاکید داشت: به حمد الله و با پشتیبانی ولایت فقیه توسط مردم دشمنان هرگز به خواسته شومشان نمی رسند.

موسوی وحدت و وفاق ملی را در جامعه امروزی بسیار مهم دانست و افزود: وحدت در بین اقشار مختلف جامعه ایران بویژه در شهرها و روستاها بسیار مهم است و از اختلافات قومی و قبیله ای می بایست اجتناب کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ملت ایران باید خودباوری را در خود تقویت کنند، تصریح کرد:دشمن روی جوانان ما برنامه ریزی می کند و قبل از اینکه عقاید و دین از جوانان گرفته شود باید وارد عمل شد و این امر قطعا اهتمام دستگاه های فرهنگی و ذی ربط با امور جوانان را می طلبد.

مردم مطالبه گری کنند

امام جمعه موقت میامی همچنین با اشاره فرارسیدن هفته نیروی انتظامی گفت:حفظ امنیت و آرامش در تمام نقاط میهن اسلامی نتیجه تلاش های سبزپوشان نیروی انتظامی و نیروهای مسلح است.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن ضرورت تکمیل بیمارستان میامی، گفت: پیگیری و تلاش مردم و مسئولان نتیجه خواهد داشت اما این امر به شرطی رخ می دهد که مردم مطالبه داشته باشد.

وی افزود: پس از گذشت پنج سال از ارتقاء منطقه میامی به شهرستان، هنوز پزشکی قانونی در این شهرستان نوپا راه نیفتاده که مردم بدون زیرساخت هایی از این دست با مشکلاتی روبرو هستند لذا مطالبه گری اجتماعی مردم و پیگیری مسئولان بهترین گره گشای مشکلات خواهد بود.