به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل اضافه کرد: حمایت علنی اسرائیل نشان می دهد که اهداف نامبارکی در پشت این ماجرا نهفته است.

وی با اشاره به حمایت رژیم صهیونیستی از انتخابات کردستان متذکر شد: اسرائیل می گوید انتخابات حق یک ملت است اما در تعیین سرنوشت فلسطین اشغالی تن به انتخابات نمی دهد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نه تنها اسرائیل بلکه تمام مدعیان دموکراسی در خصوص فلسطین حاضر نیستند معضل ۷۰ ساله را با انتخابات حل کنند، تصریح کرد: بارزانی قطعا در این ماجرا نظر آمریکا را جلب کرده است.

وی افزود: این سخن نتانیاهو که در علت حمایت از رفراندوم جدایی اقلیم کردستان می گوید «اگر مسلمان ها از حماس دفاع بکنند، موساد را در همه جا خواهند دید»، نشان می دهد که آنها به خاطر کردها و کرامت و حقوق آنها به منطقه نیامده اند.

مسئولیت ۲۰ درصد امنیت بر عهده پلیس است

عاملی با اشاره به فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی بیان داشت: امنیت از حساس ترین، قدسی ترین و حیاتی ترین موضوعات زندگی ما و بزرگترین نعمت جامعه ما است و نیروی انتظامی این افتخار را دارد که حساس ترین سمت و حیاتی ترن نیاز جامعه را تولیت می کند.

وی با تاکید بر اینکه ملت ما در بزرگترین نعمت خود رهین مجموعه نیروی انتظامی و مرزبانی است، تصریح کرد: مسئولیت ۲۰ درصد امنیت بر عهده نیروی انتظامی است و در تامین ۸۰ درصد دیگر دستگاه های دولتی و مردم مسئول هستند.

خطیب جمعه اردبیل همچنین با اشاره به عدم پرداخت مطالبات گندمکاران این استان، از دولت خواست در پرداخت ۵۰ درصد الباقی مطالبه گندم کاران تسریع کرده و عنایت به تولیدکنندگان را در اولویت کارهای خود قرار دهد.

مطالبات گندمگاران اردبیل پرداخت شود

وی تاکید کرد: بسیاری از کشاورزان به این مطالبات نیاز دارند و تاخیر پرداخت گاهی آنها را با مشکلات غیرقابل تحمل مواجه می کند.

نماینده ولی فقیه در استان با تجلیل از اجتماع عظیم حسینیان استان در روز تاسوعا و عاشورا یادآور شد: این اجتماع، بیعت با حسین و منشور عمل قرار دادن مرام و فکر حسین است و نشان می دهد ملت ما در برابر زورگویی و زیاده خواهی و تذلیل دشمن، همیشه با شعار حسینی "هیهات منا الذله" حماسه خواهد آفرید.

وی با تقدیر از اهل سنت استان و اهالی شهر عنبران که با لبیک به سنت نبوی عزاداری های بسیار شایسته ترتیب دادند، عنوان کرد: امسال کشور آذربایجان نیز شاهد استثنایی ترین اجتماعات و عالی ترین اظهار ارادات به ساحت قدسی سیدالشهدا(ع) بود.

عاملی افزود: مردم این کشور ثابت کردند که هویتی جز عاشورا و اندیشه حسینی ندارند و پرچم حسینی حتی اگر از معابر جمع شود، اما از قلب ملت آذربایجان جمع نخواهد شد و این حرارت هیچ وقت خاموش نخواهد گشت.