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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۶

در نیمه نخست امسال؛

تصادفات منجر به فوت در جاده‌های استان بوشهر ۲۵ درصد کاهش یافت

تصادفات منجر به فوت در جاده‌های استان بوشهر ۲۵ درصد کاهش یافت

بوشهر - فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در نیمه نخست امسال تصادفات منجر به فوت در جاده‌های استان بوشهر ۲۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی ظهر جمعه در سخرانی پیش از خطبه های نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: در هفته نیروی انتظامی برنامه‌های متنوعی در سطح استان برگزار می‌شود که این برنامه‌ها از چهاردهم مهرماه آغاز می‌شود.

وی یکی از ماموریت‌های مهم نیروی انتظامی را برقراری امنیت عنوان کرد و ادامه داد: نیروی انتظامی با اقتدار و صلابت ماموریت‌های خود را در راستای ایجاد و توسعه امنیت در سطح جامعه اجرا می‌کند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی در سال جاری خاطرنشان کرد: در سال جاری شاهد کاهش وقوع جرایمی همچون قتل، سرقت و دیگر جرایم خشن در سطح استان هستیم.

وی با اشاره به کشف بیش از پنج هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان بوشهر طی نیمه نخست امسال، افزود: در کشفیات مواد مخدر استان شاهد افزایش ۲۹۳ درصدی هستیم.

واعظی به وضعیت ترافیکی در استان اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست امسال تصادفات منجر به فوت در جاده‌های استان بوشهر ۲۵ درصد کاهش یافته است.

وی از اجرای طرح تجمیع مرکز فوریت‌های پلیسی در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: طرح‌های مشارکتی با همکاری بسیج و پلیس امنیت اخلاقی اجرا شده تا مردم احساس امنیت اجتماعی بیشتری داشته باشند.

در نماز جمعه امروز بوشهر، خانواده شهید و حافظ قرآن کریم به مناسبت هفته نیروی انتظامی تجلیل شدند.

کد مطلب 4106009

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