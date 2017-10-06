به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی ظهر جمعه در سخرانی پیش از خطبه های نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: در هفته نیروی انتظامی برنامههای متنوعی در سطح استان برگزار میشود که این برنامهها از چهاردهم مهرماه آغاز میشود.
وی یکی از ماموریتهای مهم نیروی انتظامی را برقراری امنیت عنوان کرد و ادامه داد: نیروی انتظامی با اقتدار و صلابت ماموریتهای خود را در راستای ایجاد و توسعه امنیت در سطح جامعه اجرا میکند.
فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی در سال جاری خاطرنشان کرد: در سال جاری شاهد کاهش وقوع جرایمی همچون قتل، سرقت و دیگر جرایم خشن در سطح استان هستیم.
وی با اشاره به کشف بیش از پنج هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان بوشهر طی نیمه نخست امسال، افزود: در کشفیات مواد مخدر استان شاهد افزایش ۲۹۳ درصدی هستیم.
واعظی به وضعیت ترافیکی در استان اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست امسال تصادفات منجر به فوت در جادههای استان بوشهر ۲۵ درصد کاهش یافته است.
وی از اجرای طرح تجمیع مرکز فوریتهای پلیسی در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: طرحهای مشارکتی با همکاری بسیج و پلیس امنیت اخلاقی اجرا شده تا مردم احساس امنیت اجتماعی بیشتری داشته باشند.
در نماز جمعه امروز بوشهر، خانواده شهید و حافظ قرآن کریم به مناسبت هفته نیروی انتظامی تجلیل شدند.
نظر شما