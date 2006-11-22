186 فیلم کوتاه به جشنواره بهزیستی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام دبیر نخستین جشنواره فیلم بهزیستی گفت: "برای شرکت در بخش مسابقه فیلم های کوتاه 186 اثر از شهرها و استان های سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره رسیده است. غیر از تهران، شهرهای اصفهان، شیراز، خرم آباد، سنندج، مشهد، یزد و گیلان بیشترین تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره را دارند."



قائم مقام دبیر نخستین جشنواره فیلم بهزیستی با اشاره به استقبال تهیه کنندگان از این حرکت فرهنگی هنری افزود: "مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی انجمن سینمای جوانان ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موسسه شهید آوینی، سازمان بهزیستی، موسسات و دفاتر سینمایی و کانون های فرهنگی هنری و همچنین سازمان ها و نهادهای مختلف فعال در حوزه سینما و فیلم کوتاه حضوری چشمگیر در این بخش دارند."



وی حضور پررنگ کارگردانان و فیلمسازان شاخص و همچنین آثار موفق و ارزنده در حوزه بهزیستی را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: "سامان سالور، لیلا میرهادی، شاهد احمدلو و محمد شیروانی از جمله کارگردانانی هستند که در این بخش شرکت دارند."



نخستین جشنواره فیلم بهزیستی در بخش های مسابقه فیلم های سینمایی، سینمایی ویدئویی، کوتاه، مستند، سه دقیقه ای، ویژه پیامبر اعظم (ص) و مرور آثار یک فیلمساز از 11 تا 15 دی ماه امسال در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 410601