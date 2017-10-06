  1. استانها
  2. ایلام
۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۵

فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد:

استقرار ۴۷ ایستگاه تلفیقی پلیس طی ایام اربعین در ایلام

استقرار ۴۷ ایستگاه تلفیقی پلیس طی ایام اربعین در ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام از استقرار ۴۷ ایستگاه تلفیقی پلیس طی ایام اربعین در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری طی سخنانی قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته ایلام با گرامیداشت هفته ناجا گفت: مهمترین ماموریت پلیس ایلام در ادامه سال ۹۶ مأموریت اربعین حسینی است.

وی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای انجام این مأموریت بزرگ اندیشیده شده است گفت: برای تامین امنیت تردد زائران ۱۰ هزار نیرو از رده های مختلف نیروی انتظامی در استان و ناجا بسیج خواهند شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام خاطرنشان کرد: برای اجرای بهینه این مأموریت همچنین ۴۷ ایستگاه تلفیقی از رده‌های انتظامی استان از حمیل تا پایانه مرزی مهران مستقر خواهند شد.

وی اربعین را برنامه ملی عنوان کرد و از کسانی که قصد حضور در این همایش بزرگ را دارند خواست از همین حالا مجوزهای لازم از جمله گذرنامه و ویزا را تهیه نمایند.

سردار یاری در ادامه سخنان خود با اشاره به آمار کشف جرایم و دستگیری مجرمان و تبهکاران گفت: کسانی که بخواهند به حریم مردم و خانواده‌ها تعرض و تجاوز نمایند با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهند شد.

وی با تاکید بر اشراف اطلاعاتی پلیس بر فعالیت مجرمان و تبهکاران در سطح استان گفت: طی چندین عملیات از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۴۵۰ کیلوگرم انواع مخدر با مواد مخدر کشف شده است.

کد مطلب 4106011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها