فوت ۱۱۴۶ نفر در تصادفات جاده ای غرب تهران تا پایان سال ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حامد محمودی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه فشافویه طی سخنانی ضمن تسلیت ایام عزاداری سیدالشهدا(ع) و تبریک به مناسبت هفته ناجا طی سخنانی اظهار داشت: پلیس راه فرماندهی انتظامی غرب استان تهران دارای ۸ پاسگاه پلیس راه در غرب این استان است که پاسگاه پلیس راه حسن آباد، پاسگاه پلیس راه آزاد راه تهران قم، شهریار، صفادشت ملارد و رباط کریم را شامل می شود.

وی با بیان این که در حوزه استحفاظی غرب استان تهران۱۳۰۰کیلومتر راه تحت کنترل ما و همکاران ما قرار دارد گفت: از مجموع ۱۳۰۰ کیلومتر نزدیک ۱۲۰ کیلومتر آن، حوزه آزاد راهی است و آزاد راه تهران-قم از مهم ترین حوزه پلیس راهی محسوب می شود.

رییس پلیس راه غرب استان تهران افزود: نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر از راه های فرعی و اصلی و روستایی ما در حوزه شهر حسن آباد قرار داشته و بخشی از حوزه استحفاظی ما در کنترل پاسگاه پلیس راه حسن آباد قرار دارد.

وی گفت: روزانه ۱۲۰ هزار سفر در آزادراه تهران-قم، ۱۱۰ هزار سفر در آزادراه تهران-ساوه، ۱۲۰ هزار تردد در محور تهران- شهریار و در حوزه های فرعی دیگر استان تهران روزانه ۴۰ الی ۵۰ هزار تردد داریم.

محمودی مهم ترین عامل توسعه کشور را امنیت دانست و گفت: رکن اصلی پیشرفت کشور امنیت است، در آمار تصادفات راهور ناجا تا پایان سال ۹۵ بیش از ۴ میلیون ۵۹۱ هزار نفر در سوانح رانندگی مصدوم و مجروح شدند، در حوزه غرب استان تهران از سال ۸۹ تا پایان سال ۹۵ تعداد ۶۲۰۰ نفر مصدوم و ۱۱۴۶ نفر فوتی داشته ایم، این حوادث هزینه های فراوان برای مردم و کشور دارد، باید همه دست در دست هم عوامل انسانی در تصادفات که عامل اصلی است را کاهش دهیم.

رییس پلیس راه غرب استان تهران با بیان این که سعی همه دستگاه ها در کاهش تصادفات است، گفت: در شهر حسن آباد در سال ۹۵ تعداد ۳۶ نفر فوت شدند، که این آمار برای یک شهر کوچک بسیار تکان دهنده است.