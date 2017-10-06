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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۵

در دیدار با معاون امنیتی وزیر کشور ایران؛

الجعفری: جنگ جهانی علیه تروریسم مستلزم تقویت همکاری‌هاست

الجعفری: جنگ جهانی علیه تروریسم مستلزم تقویت همکاری‌هاست

وزیر خارجه عراق در جریان دیدار با «حسین ذوالفقاری» معاون امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تقویت همکاری های منطقه ای برای نبرد با تروریسم در عراق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق با «حسین ذوالفقاری» معاون امنیتی وزارت کشور ایران دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، وی در جریان این دیدار که در بغداد برگزار شد، در خصوص تقویت روابط دوجانبه بغداد و تهران با ذوالفقاری بحث و تبادل نظر کرد.

وزیر خارجه عراق گفت: عراق در نبرد با داعش پیروزی های بزرگی را به دست آورده است. همه جهان باید به عراق افتخار کنند. عراق به نیابت از جهان با تروریسم می جنگد.

الجعفری تأکید کرد: تحقق پیروزی های بیشتر نیازمند همکاری های بیشتر امنیتی با کشورهای منطقه ای است. عراق در همراه ساختن جامعه جهانی با خود در زمینه نبرد با تروریسم موفق بود.

از سوی دیگر، ذوالفقاری نیز با تأکید بر تداوم حمایت های ایران از عراق در نبرد با تروریسم، تأکید کرد: این دیدار بر افزایش همکاری های امنیتی دو طرف تأثیر دارد.

کد مطلب 4106017

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