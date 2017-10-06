به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه بندر دیر با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: نقش این نیرو در هشت سال دفاع مقدس و پس از آن در مقابله با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر و برقراری نظم و امنیت در کشور بر کسی پوشیده نیست.

وی با تأکید بر برخورد جدی با وارد کنندگان مشروبات الکلی، افزود: برخورد قاطع دستگاه قضایی با کسانی که جوانان ما را به فساد می‌کشانند درس عبرتی برای دیگران می‌شود که از این کارها نکنند.

لزوم حذف دلالان در بخش کشاورزی

امام جمعه دیر بیان داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی خدمات شایانی به روستائیان و عشایر ارائه شده اما باز هم مشکلاتی وجود دارد که باید پیگیری شود.

وی تأکید کرد: حذف واسطه ها و دلالان در بخش کشاورزی یکی از خواسته های مهم کشاورزان است.

خطیب جمعه دیر گفت: سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران و یکسان بودن مواضع دو کشور در رابطه با مسائل سوریه و کردستان عراق مایه امیدواری برای مقابله با کسانی است که بدنبال تجزیه طلبی کشورهای منطقه هستند.

پاسخ محکمی به آمریکایی‌ها داده شود

حسینی افزود: مسئولین ما باید با اروپایی‌ها اتمام حجت کنند که مواضع شفاف خود در خصوص تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا را بیان کنند اما اینکه منتظر بمانند اروپایی‌ها و یا کنگره آمریکا چه می‌گویند نوعی تلف کردن وقت است.

خطیب جمعه دیر اضافه کرد: مسئولان دستگاه دیپلماسی ما فعال‌تر و قاطع‌تر در مقابل نقض عهدهای آمریکایی‌ها بایستند و هیئت نظارت بر برجام نیز با تشکیل جلسه فوری پاسخ محکمی به آمریکایی‌ها بدهد.

برخی دنبال سیاه نمایی در جامعه هستند

وی با انتقاد از کسانی که به دنبال سیاه نمایی در جامعه هستند، گفت: عده‌ای مغرضانه قلم به دست می‌گیرند و یا مصاحبه می‌کنند که عزاداری برای امام حسین(ع) هیچ تأثیری بر مردم نداشته است که این واقعا بی‌انصافی است.

حسینی ادامه داد: انقلاب ما، دفاع مقدس ما و ایستادگی امروزه ملت ایران در مقابل مستکبرین جهان همه الگو گرفته از قیام عاشورای حسینی است.

وی افزود: عده‌ای به جای تقویت مجالس و مراسمات حسینی در راستای تضعیف آن قدم بر می دارند که کاری نکوهیده است.