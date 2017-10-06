طرح جدایی کردستان عراق توطئه جدید استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی در سخنرانی پیش از خطبه‌های این هفته نمازجمعه زنجان، با اشاره به در پیش بودن هفته ناجا (۱۴ تا ۲۰ مهرماه)، از اجرای ۱۴۲ برنامه طی هفته گرامی‌داشت ناجا در استان زنجان خبر داد و افزود: شعار امسال برای هفته ناجا، «پلیس برای امنیت و امنیت برای همه» نام‌گذاری شده است، و بی‌تردید نیروی انتظامی در صف مقدم تامین امنیت برای مردم قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه تمام‌قد و با همه توان در برابر ناامنی‌ها ایستاده و امنیت را در کشور برقرار خواهیم کرد، افزود: امروز شاهد وجود ناامنی‌هایی در منطقه هستیم و بی‌شک وجود امنیت در ایران اسلامی بیانگر آن است که نیروی انتظامی عزم خود را برای برقراری امنیت پایدار در کشور جزم کرده و ایجاد امنیت را برای خود یک تکلیف می‌داند و در این راه از همه توان خود بهره خواهد برد.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با یادآوری اینکه نیروی انتظامی استان زنجان در هفته‌ای که به این نام مزین شده است، خدمات مختلفی را به هم‌استانی‌ها ارایه خواهد داد، گفت: این خدمات شامل ترخیص خودروهایی که فاقد شاکی خصوصی باشند، ‌ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی در بهداری‌ طی روزهای شنبه و یکشنبه ‌و ارائه خدمات به زائران که قصد حضور در اربعین حسینی دارند، است.

سردار آزادی در ادامه با تاکید بر اینکه خدماتی که نیروی انتظامی به ملت شهیدپرور ایران اسلامی ارایه می‌دهد با همکاری مردم و مسئولان با این ارگان تا به امروز موفقیت‌آمیز بوده است، افزود: در هفته ناجا برنامه‌های مختلفی از جمله تجدید بیعت با نماینده ولی‌فقیه در استان، دیدار با خانواده معظم شهدا، دیدار با پیشکسوتان ناجا، عیادت از همکاران ناجا، برگزاری صبحگاه مشترک‌ نیروهای مسلح، برگزاری مسابقات تیراندازی بین کارکنان ناجا و ... اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از مثال‌زدنی‌ترین امنیت‌های ایجاد شده در استان، بحث تامین نظم و امنیت در دسته عزاداری حسینیه و زینبیه اعظم زنجان در دهه اول محرم امسال بوده است، گفت: همچنین در نیمه نخست امسال شاهد برقرار نظم و امنیت در برنامه‌هایی چون طرح‌های نوروزی و انتخابات ریاست‌جهموری بودیم که باعث حضور پرشور مردم در انتخابات و نیز استفاده حداکثری مردم از تعطیلات نوروزی در فروردین‌ماه امسال شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان همچنین با یادآوری اینکه گستردگی فعالیت‌های نیروی انتظامی باعث شده است تا مردم همواره این فعالیت‌ها و خدمات را زیر ذره‌بین داشته باشند، افزود: نوع نگاه ما به مقوله امنیت، فرا ملیتی و فرامذهبی است و این یعنی اینکه هر شخصی در منطقه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران و با هر دین و مذهبی که زندگی می‌کند، ما موظف به تامین امنیت آن هستیم.

آزادی با یادآوری اینکه افزایش ۸۰ درصدی کشفیات موادمخدر و نیز افزایش ۱۹ درصدی کشفیات کالای قاچاق را باید در زمره عملکرد نیروی انتظامی استان زنجان در راستای ایجاد امنیت پایدار قلمداد کرد، ادامه داد: همچنین به زائرانی که قصد حضور در پیاده‌روی اربعین را دارند این است که به نکاتی که نیروی انتظامی در این زمینه بارها و از طریق تریبون‌های مختلف اعلام کرده است، توجه ویژه داشته باشند.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه استکبار جهانی تا به امروز برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ترفندهای زیادی را به کار برده است، گفت: ترفند جدید دشمن، جدایی کردستان از عراق است.