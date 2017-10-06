کاهش ۶ درصدی سرقت در لرستان با اجرای ۱۶ طرح پیشگیرانه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با ارائه گزارشی از وضعیت امنیتی استان گفت: در طول یک ماهه گذشته با اجرای ۱۶ طرح پیشگیرانه و ۴ طرح عملیاتی شاهد کاهش ۶ درصدی سرقت ها در شهریور ماه بودیم.

وی با بیان اینکه در ۵ ماهه نخست امسال، ۵ درصد افزایش را داشتیم، تصریح کرد: با کاهش ۶ درصدی سرقت در شهریورماه، در مجموع طی شش ماهه نخست امسال یک درصد کاهش سرقت را شاهد بوده ایم.

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه در لرستان سیستم های پایش تصویری نسبت به استان های دیگر شرایط خوبی دارد، افزود: توانسته ایم یک هزار و ۱۵ موتورسیکلت متخلف را با استفاده از سیستم پایش تصویری توقیف کنیم.

سردار مهدیان نسب با بیان اینکه همچنین ۱۳۷ موتورسیکلت سرقتی و پلاک مخدوش را با بهره گیری از سیستم های پایش تصویری توقیف کرده ایم، گفت: رصد افراد سارق و مشکوک ۱۳۴۳ نفر که ۹۵۲ نفر منجر به دستگیری شده است.

وی ادامه داد: با احداث ساختمان مرکز عملیات فرماندهی انتظامی لرستان، مرکز مانیتورینگ نیز در این ساختمان استقرار می یابد تا پایش تصویری مناطق مورد نظر تسهیل شود.