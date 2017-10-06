به گزارش خبرنگار مهر، میر احمدرضا حاجتی در خطبه‌های نماز جمعه اهواز اظهار کرد: هفته نیروی انتظامی را به سربازان رشید امام زمان (عج)، مسئولان نیروی انتظامی و همچنین به امت اسلامی نیز به خاطر وجود یک نیروی انتظامی خدوم تبریک می‌گویم.

وی افزود: امروز به وجود یک نیروی انتظامی که روز به روز مقتدرتر می‌شود و دلسوزانه برای تأمین امنیت کشور تلاش می‌کند، مفتخر هستیم. خیلی خوشحال هستیم که نیروی انتظامی خوزستان با نقاط قوت و ضعف این استان آشنا هستند.

امام‌جمعه موقت اهواز تصریح کرد: استان خوزستان یک استان حماسی است؛ به ویژه با حضور عشایر عرب و لر غیور که همه شهرهای آن یک امپراتوری کوچک را تشکیل داده‌اند. همه مردم استان خوزستان شیعه و دلداده امیرالمؤمنین هستند و خوشبختانه مردمی ولایتمدار در استان داریم.

حاجتی بیان کرد: مردم از برخی مسائل از جمله تیراندازی‌های موجود در استان ناراحت هستند؛ از نیروی انتظامی استان می‌خواهیم که به قائله تیراندازی‌های بی‌حساب‌وکتاب در هر مناسبتی چه در عزاداری، عروسی و یا بدرقه مسافران هرچه زودتر خاتمه بدهند.

وی با اشاره به ورود پیکر ۱۱۹ شهید دوران دفاع مقدس به خاک کشور و برگزاری مراسم تشییع آنها در اهواز با حضور مردم عنوان کرد: جمع عظیمی روز گذشته به ما پیوسته و دل ما را نورانی کردند، گر چه ای کاش متصدیان و مسئولان امر اطلاع‌رسانی بهتری می‌کردند ولی با این حال مردم در حد توان خود سنگ تمام گذاشتند.

امام‌جمعه موقت اهواز ادامه داد: دیروز پیکر مطهر ۱۱۹ شهید دفاع مقدس که بالای ۵۰ نفر آنها از نیروی انتظامی و ژاندارمری بودند با استقبال گسترده نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، ارتش، مرزبانی و مردم خوزستان وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شدند.

حاجتی تصریح کرد: از سردار باقرزاده که فعلا داغدار فقدان مادر خود هستند، تقدیر و تشکر می‌کنم چون مراسم بسیار باشکوهی برای استقبال از شهدا برگزار کردند. از حضور مردم نیز در مراسم تشییع و استقبال بسیار سپاسگزار هستیم.

وی با تقدیر از تلاش‌های سید خلف موسوی شهردار سابق اهواز و تبریک به کتانباف شهردار جدید تأکید کرد: از شهردار جدید انتظار داریم که به داد اهواز برسد؛ همه زحمت کشیده‌اند ولی باید به وضع حصیرآباد، منبع آب، کوی علوی، شیلنگ آباد، مرکز شهر و تأخیر در اجرای پروژه مترو اهواز رسیدگی شود.

امام‌جمعه موقت اهواز یادآور شد: عاشورا گذشت ولی آیا امام حسین (ع) هم گذشته است؟ ما هرچه داریم از حسین است و باید مکتب امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) را الگوی خود قرار دهیم.