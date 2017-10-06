به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهام صالحی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از نماز جمعه شهرستان عسلویه اظهار داشت: امنیت نعمت ارزشمندی است که تا از دست ندهیم قدر آن را نمیدانیم.
وی اضافه کرد: این امنیت امروز در کشور ما مرهون خون شهدای عزیزی است که روزانه تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی میکنیم و در مرزها و مناطق مختلف کشور جانشان را در راه تامین امنیت کشور فدا میکنند.
صالحی افزود: رویکرد پلیس اجتماع محور است و بخش زیادی از اقدامات و توفیقات حاصل شده ما درشهرستان به همت و همکاری مردم وابسته است و ما افتخارمان این است که خادم مردم و خدمتگزار صدیقی برای آنان باشیم.
فرمانده انتظامی عسلویه در تشریح عملکرد پلیس در شهرستان بیان کرد: مبارزه بیامان با قاچاق مواد مخدر منجر به کشف ۳ تن انواع مواد مخدر در یکسال گذشته و متلاشی شدن ۹ باند قاچاق مواد مخدر شده است.
وی به کاهش ۹ درصدی سرقت و کشف ۹۷ درصد سرقتهای انجام شده توسط ماموران ناجا اشاره کرد و ادامه داد: کاهش تصادف فوتی و جرحی به میزان ۶۰ درصد را در سطح شهرستان در سال جاری داریم.
صالحی ادامه داد: به دلیل وجود جمعیت شاغل کارگری در صنعت نفت و گاز درشهرستان عسلویه حجم خدمات انتظامی این شهرستان با سایر شهرستانها قابل قیاس نیست و به میزان قابل توجهی است.
وی گفت: طی یکسال گذسته بیش از پنج هزار مورد انگشتنگاری و انجام امورات مربوط به صدور و تمدید ۱۰ هزار گذرنامه و نیز انجام امورات وظیفه عمومی دو شهرستان جم وعسلویه با تلاش کارکنان این نیرو انجام شده است که انجام این فعالیتها با روحیه جهادی و کار طاقت فرسا و شبانه روزی همراه بوده است.
صالحی در پایان از حمایت معنوی و همیشگی امام جمعه شهرستان و همکاری مردم، حمایت مسئولان به ویژه فرماندار و اعضای شورای تامین شوراها و معتمدین قدردانی کرد.
نظر شما