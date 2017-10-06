خدشه دار شدن امنیت کشور از اهداف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه راه سعادت و خوشبختی انسان ها در پی کسب تقوای الهی است، عنوان کرد: مومنان واقعی کسانی هستند که در مسیر حفظ ارزش ها و اجرای دستورات خداوند و قرآن کریم حرکت می کنند.

وی با اشاره به اینکه امنیت امروز کشور مرهون خون شهدا است، تاکید کرد: ایثارگری ها و رشادت های ایثارگران و شهدا در جنگ تحمیلی موجب شده است که کشور در برابر تهدیدات دشمنان بیمه شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه باید ایثارگری ها و رشادت رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس برای نسل جوانان بیان شود، ادامه داد: باید زمینه برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایجاد شود.

وی با اشاره به هفته نیروی انتظامی بیان کرد: نیروهای انتظامی نقش مهمی در ایجاد امنیت جامعه دارند.

حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه تمام مسئولان است

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: رشادت و تلاش های نیروهای انتظامی در سطح کشور نقش مهمی در تحقق امنیت کشور دارد که جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به اینکه حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه تمام مسئولان است، تاکید کرد: مشکلات اقتصادی کشور با تحقق اقتصاد مقاومتی حل می شود.

وی بیان کرد: باید از تمام ظرفیت ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح کشور استفاده شود.

محرم فرصت بسیار مناسبی برای ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: ترویج فرهنگ ایثارگری و شهادت و مقاومت از دیگر درس های قیام امام حسین(ع) است.

وی با اشاره به اینکه محرم فرصت بسیار مناسبی برای ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است، اظهار داشت: باید در مسیر ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر تلاش کرد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به اینکه مشارکت مردم در تکمیل مصلی بزرگ امام خمینی(ره) ضروری است، تاکید کرد: باید از تمام ظرفیت های استان برای تکمیل مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد استفاده کرد.