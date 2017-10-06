قدرت و اقتدار سپاه لرزه به اندام دشمنان انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست در خطبههای امروز نماز جمعه دلوار با اشاره به ۱۵ مهر ماه سالروز شهادت سردار شهید حاج حسین همدانی به دست تروریستهای داعش در سوریه در سال ۱۳۹۴ اظهار داشت: شهید همدانی از فرماندهان عالیرتبه و دلیر سپاه سلام بود که در خط مقدم مقابله با تروریستهای تکفیری به شهادت رسید.
وی اضافه کرد: ایشان نقش تعیین کنندهای در تقویت روحیه مقاومت و تشکیل بسیج مردمی در سوریه داشتند و این شهید بزرگوار در مبارزه با گروههای تکفیری و صهیونیستی در صف اول جریان مقاومت حضوری موثر داشت و خار چشم دشمنان اسلام بودند.
زاهددوست با اشاره به تکریم و معارفه فرماندهی سپاه در بخش دلوار، بیان کرد: سپاه یک نهاد فرا نظامی است بهطوری که در هر جایی انقلاب اسلامی احساس نیاز کند سپاه احساس تکلیف می کند و در آن میدان حاضر میشود.
امام جمعه دلوار خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خط مقدم دفاع از انقلاب و ارزش های انقلابی است.
وی با اشاره به نقش بینظیر سپاه پاسدران در عرصههای مختلف فرهنگی، سیاسی، محرومیت زدایی و دفاع جانانه و مخلصانه از جبهه مقاومت و مظلومان در منطقه و ایجاد امنیت محسوس در کشور و مبارزه با استکبار جهانی، تصریح کرد: سپاه را میتوان امید کشور و مردم معرفی کرد.
زاهددوست اضافه کرد: امروز قدرت و اقتدار سپاه در دنیا به اندام دشمنان ما لرزه انداخته است و خود دشمنان اسلام به خوبی میدانند اگر اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران بکنند جوابی قاطع و دندان شکن دریافت خواهند کرد.
وی افزود: از همه عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بهویژه در بخش دلوار برای حضور پرشکوه در مراسمات و عزاداریها در مساجد و هیئتهای دستهجات و همچنین تجمع عاشوراییان در عصر تاسوعای حسینی قدردانی میکنم.
امام جمعه دلوار ادامه داد: در دهه اول ماه محرم هیئت عزاداری، اقشار مختلف مردم بهویژه جوانان و نوجوانان که با برپایی دستهجات عزاداری در سطح شهر و روستاها و برپایی موکبها و اجتماعات عزاداری و همچنین مبلغین و روحانیونی که با حضورشان در بخش باعث شکوه دستگاه حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و خدمت به سالار شهیدان شدهاند قابل تقدیر و تشکر است.
وی افزود: شور و اجتماع کم نظیری در روستای نائین در دهه اول محرم وجود دارد که لازم می دانم از آن یاد کنم و تشکر کنم و همچنین سایر روستاها که در بوالخیر یک اجتماع یک هیئت باشکوه و در روستای پهلوانکشی، لیلک، گرگور، موکبهای فعال و پرشور در روستای محمدعامری، اجتماع وحدت آفرین شب گذشته در روستای علی آباد، اجتماع هیئت چند روستا و برگزاری محفل باشکوه حسینی قابل تقدیر بود.
زاهددوست با اشاره به اجتماع عصر تاسوعا هیئت های عزاداری روستاهای جنوبی بخش در فضای امامزاده، ادامه داد: یادواره شهدای روستای باشی در عصر تاسوعا بسیار باصفا و معنوی برگزار شد.
وی بیان داشت: در شهر دلوار فعالیت هیئتهای مذهبی و بهویژه اجتماع هر ساله روز عاشورا در گلزار شهدا و تداوم محفل حسینی تا پایان ماه صفر بسیار خوب بود و از فعالیت جمعی از جوانان عزیز شهر در برپایی موکب آبرومند در مسیر پیادهروی اربعین برای خدمت به زائران حسینی هم تقدیر و تشکر میکنم.
امام جمعه دلوار با تقدیر از از برگزاری نماز باشکوه ظهر عاشورا در شهر و اقصی نقاط بخش اظهار داشت: وعده همه ما پیاده روی اربعین حسینی و بهره مندی از فیض و ثواب بینهایت زیارت اربعین است
وی افزود: همچنین از رسانه ملی که با نهایت دقت در امر انعکاس خبری محافل حسینی تلاش و کوشش کردند و مراسمات امسال را به شکل باشکوه منعکس کردند قدردانی میکنم.
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