وزش باد همراه با گردوخاک در منطقه سیستان تداوم دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی و با توجه به تداوم شیب فشاری در منطقه شرق کشور وزش باد همراه با گرد و خاک تا روز یک شنبه هفته آینده همچنان در شمال استان سیستان و بلوچستان تداوم دارد.

وی افزود: همچنین در نواحی مرکزی و مرز غربی استان سیستان و بلوچستان نیز علاوه بر گرد و غبار گسترده، گاهی وزش باد منجر به خیزش گرد و خاک در این مناطق می شود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه طی این مدت در نیمه جنوبی استان آسمان کمی ابری همراه با غبار محلی است، ادامه داد: از روز یکشنبه بتدریج شاهد افزایش دما در سطح استان خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه دریای عمان طی این مدت نسبتا آرام پیش بینی می شود، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان، زابل، زهک و هیرمند با حداقل دمای ۱۳ و دلگان با حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بوده اند.