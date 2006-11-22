موضع ایران حمایت از کاهش سقف تولید اوپک است

معاون امور اوپک وزارت نفت در گفتگو با مهر، درباره موضع ایران در اوپک در اجلاس آینده گفت : با توجه به اینکه قیمت نفت دارای روندی نزولی است و در دوسه ماه اخیر افت قابل توجهی داشته، درنتیجه ایران خواهان کاهش سطح تولیدات اوپک است.

رضا مدیر قمی افزود : درحال حاضرقیمت سبد نفتی اوپک درحدود 55 دلار است که پیش بینی می شود با شروع فصل سرد سال، قیمت ها بیش از این کاهش نیابد.

وی درباره نقش اوپک درتنظیم بازار نفت گفت : ساختار کنونی بازارمورد قبول همه نقش آفرینان (تولید کنندگان) بوده و عرضه و تقاضا در شرایط کنونی حرف اول را در تنظیم بازار می زند.

وی اضافه کرد: اوپک نیز باید در وضعیت حاضر با کاهش یا افزایش سطح تولیدات خود نسبت به تنظیم بازار اقدام کند.

وی درپاسخ به این سئوال که آیا اعضای اوپک به تعهدات خود در تولید نفت پای بند هستند گفت : اعضای اوپک در این مدت با توجه به روند نزولی بهای نفت به تعهدات خود پای بند بوده اند و هیچ تخلفی صورت نگرفته است.

به گفته وی، ایران نیزبه عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان نفت با صادرات روزانه 5/2 میلیون بشکه در روز کاملا در قالب تعهدات خود عمل کرده و مازاد عرضه تولید نداشته است.

وی انتخاب دبیرکلی را از دیگر موضوعات قابل بررسی در اجلاس آینده اوپک در 14 دسامبر اواسط آذر ماه عنوان کرد و گفت: این موضوع در اجلاس های اخیر مورد توجه بوده است اما پیش بینی می شود این موضوع در اجلاس نیجریه نیز حل نشود.

مدیر قمی اضافه کرد: در این اجلاس نیز ایران مشاور ارشد کنونی وزیر نفت (کاظم پور اردبیلی) را به عنوان کاندیدای خود برای کسب دبیرکلی اوپک معرفی می کند که مورد تایید وزارت نفت نیز است.