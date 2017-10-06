اتحاد دو غول انرژی آمریکا برای ساخت خط لوله ساحل خلیج

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، رسانه‌های محلی خبر دادند که غول‌های لوله‌گذاری آمریکا، تارگا ریسورسز و کیندر مورگان تیمی را تشکیل دادند تا بر روی پروژه خط‌لوله سریع‌السیر ساحل خلیج کار کنند.

طبق گزارش‌های رسیده، تارگا ۲۵ درصد سهام پروژه‌ای را که رهبری آن با کیندر مورگان است، می‌خرد. این پروژه خط‌لوله ۶۹۰ کیلومتری انتقال گاز، قرار است تا اواخر ۲۰۱۹ تکمیل شود.

کیندر مورگان همچنان ۵۰ درصد سهام پروژه را در اختیار خواهد داشت و شریک فعلی آن، دی‌سی‌پی میداستریم هم ۲۵ درصد باقی‌مانده را به خود اختصاص داده است.

بخشی از توافق جدید با کیندر مورگان، تارگا و دی‌سی‌پی مربوط به انتقال حجم قابل‌توجهی گاز از حوزه پرمیان بیسین از طرق خط‌لوله است.

تارگا هم توافق کرده است تا ۲۵ درصد از پروژه پیشنهادی خط‌لوله گاز طبیعی مایع گرند پریکس خود را به شرکت عظیم سهامی خاص بلک‌استون انرژی پارتنرز، بفروشد.

گزارشات مبنی بر این است که این ۲ توافق به تارگا کمک کرده است که بدون هیچ هزینه اضافه‌ای در فعالیت‌های خود در حوزه رو به رشد پرمیان بیسین در شمال تگزاس، را تنوع ببخشد.

حداقل ۱۵ پروژه ساخت‌وساز و توسعه خط‌لوله گاز، اکثر مناطق تگزاس را از حوزه پرمیان بیسین به هیوستون و سایر جاها متصل خواهند کرد. گزارش‌ها حاکی است هر کدام از این پروژه‌ها به طور معمول بیش از ۱ میلیارد دلار هزینه می‌برند.

شرکت تارگا ریسورسز که مرکز آن در هیوستون تگزاس است یکی از ۵۰۰ ثروتمندترین شرکت‌های دنیا است. این شرکت یکی از بزرگترین تامین‌کننده‌های گاز طبیعی و میعانات گاز طبیعی در ایالات متحده است. اکثر فعالیت های این شرکت – نه همه آنها – در ساحل خلیج تمرکز یافته است.

پرمیان بیسین یک حوزه روسوبی است که بیشترین گستره آن در بخش غربی ایالت تگزاس و بخش جنوب شرقی ایالت نیومکزیکو قرار دارد. پرمیان بیسین بزرگترین حوزه تولید سوخت در ایالات متحده است.