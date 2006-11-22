نظر عمومی در ایران ؛ دو بچه کافی است / منظره عمومی بررسی صلاحیت ها خشن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حداد عادل در نشست خبری با خبرنگاران، ابتدا فوت آیت الله تبریزی را به ملت ایران تسلیت گفت ودر ادامه با بیان اینکه انتخابات خبرگان از شوراها کاملا مجزا است، گفت: مجلس در انتخابات شوراها مسوولیت قانونی دارد و نظارت بر امر ردصلاحیت ها نیز طبق قانون انجام شده است.

حداد عادل درخصوص رد صلاحیت عده ای از داوطلبان نمایندگی شوراها گفت: این مساله امری طبیعی است و در آماری که از سوی هیات مرکزی نظارت به من ارایه شد، خوشبختانه درصد رد صلاحیت شدگان خیلی کم است و بطور کلی 5 درصد از کل داوطلبان رد صلاحیت شده اند و این طبیعی و منطقی است.

وی با تاکید بر اینکه منظره عمومی بررسی صلاحیت ها خشن نیست، اظهار داشت 95 درصد از رد صلاحیت ها به دلیل مشخص قانونی است، یعنی خارج از سلیقه مانند کمی سن ، تابعیت ایرانی که به صورت طبیعی این موارد جای بحث ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار در مورد انتخابات مجلس خبرگان کمی سخت تر است، تصریح کرد: مجلس خبرگان جایگاه مهمی دارد و عده ای در امتحان شرکت نکردند و طبیعی است شورای نگهبان نمی تواند در خصوص آنان نظر بدهد و به هر حال مساله انتخابات خبرگان همیشه از لحاظ صلاحیت مورد بحث بوده و اعتراضاتی که در این نوبت شده از دوره های قبل کمتر است .

حداد عادل، اضافه کرد: ما در تلاشیم وظیفه خود را به عنوان مجلس به خوبی انجام دهیم و از سایر دستگاهها هم می خواهیم وظیفه خود را به گونه ای انجام دهند تا همیشه شاهد حضور پر شور مردم در عرصه های انتخاباتی باشیم.

رئیس مجلس، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، درخصوص طرح تحقیق و تفحص مجلس ششم از ناوگان هوایی کشور و علت عدم پیگیر جدی آن در مجلس هفتم، تصریح کرد: بخشی از مشکلات ناوگان هوایی کشور به تحریک های آمریکا و فشار این کشور بر انقلاب اسلامی باز می گردد و ما ناچاریم در مقابل این فشار ها مقاومت کنیم. و مجلس شورای اسلامی از طرق مختلف مساله تقویت ناوگان هوایی کشور را در دستور کار خود دارد.

وی افزود: در قانون بودجه هم در تلاشیم با اختصاص بودجه بیشتر به ناوگان هوایی به رفع مشکلات آن کمک کنیم و تا کنون نیز ناوگان هوایی کشور از کمک های مجلس راضی بوده و تشکرکرده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه ایران در زمینه حقوق بشر، اظهار داشت: ما از موضع گیری های دو سال اخیر کاندا علیه ایران گله مندیم و مشاهده می کنیم که کانادا متاسفانه مانند انگلستان دنباله رو سیاستهای آمریکا شده است و این موضع گیری های کانادا حکایت از عدم استقلال این کشور در مقابل آمریکا دارد.

حداد عادل ادامه داد ما هر روزه شاهد جنایتهای اسراییل در فلسطین هستیم ولی انگلستان آمریکا و کانادا هیچ گونه ابراز نگرانی در قبال این کشتارها نمی کنند.

وی افزود: اینها فشارهای تبلیغاتی است و ملت ایران 28 سال است که به زورگویی های آمریکا نه گفته است و این عکس العمل ها را از کسانی که دستشتان از ایران کوتاه شده، عادی می دانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص سفر روسای جمهورسوریه و عراق به ایران گفت: در این موضوع که آمریکا در باتلاق عراق گرفتار شده است هیچ تردیدی نیست و کسانی که اشتهای آمریکا را برای تسلط بر نفت عراق نداشتند به آمریکا هشدار دادند که عراق ویتنام دومی برای آمریکا خواهد شد، ولی آن روز بوش و نومحافظه کاران سرمست غرور بودند و به این توصیه ها گوش نکردند و امروز متوجه حیثیت از دست رفته خود شده اند.

وی ادامه داد آمریکا به دنبال راه خروج از باتلاق عراق است و اکنون می خواهد از همسایگان عراق یعنی ایران و سوریه کمک بگیرد.

حداد عادل با بیان اینکه"جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت ، رفاه و آسایش مردم عراق احساس مسئولیت می کند"، گفت: طبیعی است، در حالیکه آمریکا از هزاران کیلومتر دورتر قصد دخالت در امور عراق را دارد، حال چرا سوریه و ایران قصد کمک به عراق را نداشته باشند، لذا حضور روسای جمهوری عراق و سوریه در ایران و برگزاری اجلاس سه گانه، قطع نظر از رضایت یا عدم رضایت آمریکا، با هدف حل مشکلات عراق انجام می شود و امیدواریم بر تقویت روابط سه کشور و کشورهای اسلامی بیش از پیش کمک کند.

حداد عادل در خصوص هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصریح کرد: مجلس در حال حاضر هیاتی دارد که طبق اصل 108 قانون اساسی، مصوبات دولت را با قوانین تطبیق می دهد وآن هیات زیر نظر رئیس مجلس کار کار می کند و به صورت منظم درباره انطباق یا عدم انطباق مصوبات با قوانین گزارش می دهند و من نیز آن را بررسی می کنم و آن مصوباتی که با قانون مغایرت داشته باشد از درجه اعتبار ساقط است. مجلس شورای اسلامی به وظیفه خود بر اساس قوانینی و مقررات عمل خواهد کرد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اظهار نظر رئیس جمهور در خصوص جمعیت گفت: رئیس جمهور توضیحاتی در خصوص این اظهار نظر خود ارایه دادند و به نظر می رسد نگرانی آقای احمدی نژاد از آن جهت است که اجرای کنترل جمعیت در همه جای کشور نباید یکسان عمل شود و در برخی از استانها باید با ملاحظاتی انجام شود البته این جای بررسی بیشتری دارد و باید بنشینیم و ببینیم زمینه هایی که باعث شده رئیس جمهور این موضوع را مطرح کند، چیست؟ ولی به صورت کلی نظر عمومی در ایران همین است که دو بچه کافی است.

رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که "آیا بردن گل سر مزار امام راحل در استقبال از هیات های مجالس آسیایی برای صلح و یا دادن فرش اهدایی به میهمانان اسراف نبود؟"، گفت: بطور کلی در مجلس هفتم گرایش به صرفه جویی وجود دارد و شاید بین نمایندگان اختلاف نظر هم باشد، کما اینکه در خصوص بردن گل بر سر مزار هم اختلاف نظر وجود داشت. البته این نباید باعث شود که اصل صرفه جویی را فراموش کنیم و ما سعی کردیم در برگزاری اجلاس مجالس آسیایی برای صلح هم صرفه جویی کنیم.

حداد عادل در عین حال این مطلب را هم اضافله کرد که " از آنجا که صنعت فرش ایران صنعتی جهانی است، متصدیان این صنعت مصلحت دیدند برای معرفی این صنعت ایرانی، فرش هایی را در ابعاد کوچک به نمایندگان کشورهای آسیایی اهدا کنند."

وی افزود: همانطور که ملاحظه کردید در هر فرش پرچم ایران و کشور مورد نظر نقش بسته بود.و این اقدام برای ماندگاری آن صورت گرفت و از این گذشته از نظر میهمان نوازی و اقتصادی هم ارزش این اقدامات بالا است و در حقیقت این یک تبلیغ است و تبلیغ هم خرج دارد.

حداد عادل برخی اظهارات مبنی براینکه "مردم ایران نان خشک می خورند" را اهانت به مردم ایران و انقلاب اسلامی دانست، ولی این نکته را هم گفت که " باید به فکر آن قشرهم که تا این حد مستضعف هستند، باشیم."

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص حضور تعداد کم نمایندگان در صحن علنی توضیح داد: یکی از علت های این مساله کار هیات های نظارت است که نود نفر از نمایندگان مجلس عضو هیات های نظارت هستند وعلت دوم سفرهای استانی نمایندگان است که حداقل هر دو هفته یک بار همراه رئیس جمهوری هستند؛ به عنوان مثال مازندران یک استان پرنماینده است و همه نمایندگان این استان احتراما به رئیس جمهور و لزوما بابت کارهایشان با دولت همراه می شوند.

وی یکی دیگر از دلایل کم بودن نمایندگان را در صحن علنی امروز تشییع آیت الله تبریزی دانست و خاطر نشان کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخلاقا" لازم می دانستند در تشییع جنازه این بزرگوار شرکت کنند و همین دلیل از آقای ابوترابی خواستم به نمایندگی از من در این مراسم شرکت کند. علت دیگر هم به برگزاری کمیسیون های مشترک در مجلس باز می گردد.