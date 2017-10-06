کمیته روابط خارجی سنا خواستار آزادی زندانیان آمریکایی در ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فری بیکن، در این قطعنامه از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا خواسته شده تا این مسئله را در اولویتهای دولت قرار داده و فشارهای بیشتری به ایران وارد کند.
بر این اساس، مخالفان توافق هستهای ایران و آنهایی که خواستار آزادی زندانیان آمریکایی هستند، امیدوارند دولت ترامپ بتواند با فشار آوردن روی توافق هستهای، در این زمینه آزادی اتباع آمریکایی امتیازهایی را بهدست آورد.
مجلس نمایندگان آمریکا نیز در ماه می چنین طرحی را تصویب کرده و انتظار میرود صحن علنی سنا نیز در هفتههای آتی این طرح را تصویب کند.
سناتور «باب منندز» یکی از دستاندرکاران این قطعنام مدعی است: «اگر ایران میخواهد از سوی جامعه بینالمللی پذیرفته شود باید به زندانی کردن آمریکاییها خاتمه دهد.»
این قطعنامه همچنین از آمریکا و متحدانش میخواهد کارگروه چند ملیتی برای تامین امنیت اتباع خارجی در ایران و همچنین آزادی آنها، تشکیل شود.
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