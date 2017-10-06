بیشترین آمار قربانیان در سال گذشته متعلق به کودکان افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، سازمان ملل در گزارش تازه خود که تحت عنوان «کودکان و درگیری‌های مسلحانه» منتشر شده است نوشت که تلفات کودکان در افغانستان طی سال گذشته (۲۰۱۶) به بیش از ۳۵۰۰ تن رسیده است.

بر اساس جزئیات «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل نیز در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد گفت: بیش از ۸۰۰۰ کودک در اثر درگیری‌های مسلحانه سال گذشته در یمن، سوریه، کنگو و افغانستان کشته و زخمی شدند که به گفته وی بیشترین ارقام آن که ۳ هزار ۵۱۲ کودک است، مربوط افغانستان است.

گوترش در ادامه از طرف‌های درگیر جنگ در این کشورها خواست تا برای حفاظت کودکان بیشتر تلاش کنند.

افزون بر این در گزارش سازمان ملل آمده ‌است که سال گذشته موارد نقض حقوق کودکان توسط گروه‌های افراطی طالبان، داعش، الشباب و بوکوحرام بیش از شش هزار و ۸۰۰ مورد بود.

«استیفن دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل نیز طی بیانیه ای اعلام کرد که آنتونیو گوترش نه تنها از کشته و زخمی شدن بیش از ۸ هزار کودک بلکه از خشونت‌های جنسی علیه دختران و پسران زیر سن قانونی، حملات به مدارس و بینارستان ها نیز وحشت زده شده‌است.

«ویرجنیا گامبا» نماینده ویژه سازمان ملل در بخش کودکان و درگیری‌های مسلحانه نیز در این خصوص اعلام کرد: وقتی یک کودک کشته می‌شود یا به عنوان سرباز استخدام می شود و یا این‌که بخاطر زخمی شدن از رفتن به مدرسه باز می‌ماند باید دانست که همه در اثر درگیری‌ها بوقوع می‌پیوندد.

گزارش تازه سازمان ملل نیرو های دولتی برخی از کشور ها و گروه های شورشی را بخاطر استخدام، کشتن، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی و یا حملات بر مدارس و بیمارستان ها در لیست سیاه که ضمیمه این گزارش است، شامل کرده است.

در این گزارش یک لیست دیگر از دولت ها و گروه های شورشی هم شامل است که بخاطری جلوگیری از تلفات کودکان تلاش‌های نهایی شان را انجام داده‌اند.

لازم به ذکر است که سال گذشته ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بخاطر کشته شدن کودکان در جنگ‌های یمن در صدر لیست سیاه سازمان ملل قرار است که بعداً بخاطر فشارهای زیاد عربستان از آن لیست حذف شد.