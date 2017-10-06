به گزارش خبرگزاری مهر، سامان قدوس که برای اولین بار دیدار پنجشنبه گذشته تیم ملی ایران مقابل توگو پیراهن ایران را بر تن داشت درباره این بازی دوستانه گفت: می‌خواهم در کنار تیم ملی باشم و برای موفقیت این تیم تلاش کنم. بازی برابر توگو، بسیار خوب بود. ملی پوشان ایران آماده بودند و در واقع با هماهنگی در این دیدار به پیروزی رسیدند که این امر نشان از تلاشهایی است که در تمام این سالها صورت گرفته شده است.

وی افزود: حداکثر سعی خود را به کار می گیرم. خیلی خوشحالم که اولین بازی خود را برای ایران انجام دادم. از آمادگی مناسبی بهره می برم و امیدوارم که مثمر ثمر باشم. معتقدم که زمانی که برای نخستین بار وارد یک تیم می شوی و بازی می کنی، کار سختی است و خوشحالم که توانستم خود را با شرایط وفق دهم.

قدوس درباره دیدار برابر روسیه گفت: بازی برابر این تیم سخت است اما می رویم تا نتیجه مطلوبی کسب کنیم. برای بهتر شدن در جام جهانی نیازمند بازیهای متعددی هستیم. هم اکنون مسابقات آماده سازی مهمی را پیش رو داریم.

وی در پایان در پاسخ به سئوالی درباره احساسش از حضور در جمع ملی پوشان ایران تاکید کرد: انتخاب من تیم ملی فوتبال بوده و از این انتخاب خوشحال هستم. در تیم ملی برخورد بازیکنان با من بسیار خوب بوده و از رفتار بسیار خوبشان تشکر می کنم. بازیکنان و تمامی افرادی که در تیم هستند با من رفتار مناسبی داشته و از من استقبال کردند.