ذات آمریکا جنگ با ملت های مظلوم جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز گفت: مسئله ای است که در رسانه ها با آب و تاب از آن یاد و نام برده می شود و بعضی از افراد در جاهای مختلف در سخنرانی ها به عنوان یک نکته بسیار مهم و شکننده از آن یاد می کنند که انتظار بکشیم ترامپ در تاریخ فلان نظر خودش را درباره برجام اعلام دارد. باید گفت نظر آمریکا درباره برجام از قبل مشخص بوده است و اوباما هم اگر تا به امروز سر کار بود همان نظری که ترامپ امروز بیان می کند با لعاب کاری و با فضای تلطیف شده ای آن را اعلام می کرد.

وی گفت: اساس ذات آمریکا جنگ با ملت های مظلوم جهان و بردن منافع آنان و استثمار آنهاست. در کشور ما هم از سال ۳۲ تا به امروز آمریکا کار خودش را دارد انجام می دهد و دنبال منافع خودش است. اگر مذاکره و برجام را آورد بخاطر این بود که بتوانند در پرتو آن نفوذ داشته باشد و حالا که می بیند آن نفوذ به آن شکل عملیاتی نشده به شکل دیگری عمل می کند.

امام جمعه شیراز بیان کرد: او می گوید من در دنیا دنبال منفعت می گردم و هر جا منفعتم باشد هستم. این عهد شکنی آمریکا دفعه اولش نیست و در همه قراردادها عهد شکنی کرده و عهد شکن بوده است. بعضی ها می گویند برویم در موشک و حقوق بشر مذاکره کنیم و تاکتیکی با امریکا کنار بیاییم.، با کی و با چه کسی؟ با چه برنامه ای؟ با فردی که نمی خواهد سر به تن ما باشد بنشینیم مذاکره کنیم؟

وی بیان کرد: چند بار می توانیم اشتباه کنیم؟ کلاهی که در قرارداد الجزایر و افغانستان سرمان گذشت بس مان نیست؟ اینجا هم در برجام و بعد از برجام هم اگر بخواهیم دنباله رو آن باشیم مشکلاتی ایجاد می کند. از ابتدا باید عطایش را به لقایش بخشید.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: آمریکا دشمن و با نظام جمهوری اسلامی دشمن است، با اسلام دشمن است و این دشمنی هیچ وقت از بین نمی رود، مگر اینکه اسلام از بین برود و ما حاضر نیستیم اجازه دهیم اسلام از جامعه مان حذف شود.

آیت الله ایمانی گفت: آمریکا حتی برای حفظ منافع طرفداران خودش، حاضر است بزرگترین ضربه ها را به ملتش وارد کند، وقتی سلاح آزاد باشد و در دست مردم باشد یک نفر با برنامه ریزی حساب شده می آید و در یک کنسرت ۶۰ نفر را می کشد و بیش از ۴۰۰ نفر را زخمی می کند و بعد به ترامپ می گویند معامله اسلحه را تحریم کن، می گوید بعدا درباره آن صحبت می کنیم. نمی تواند اظهار نظر کند چون برایش امکان ندارد. آنهایی که او را سر کار آورده اند برای این آورده اند.

وی افزود: کسی که حاضر نیست از منافعش دست بردارد و ملت خودش کشته می شود و مانعی برای او نیست، چنین حکومتی چگونه می خواهد به کشور دیگری مانند یمن و سوریه و عراق و افغانستان و پاکستان ترحم داشته باشد؟

امام جمعه شیراز همچنین گفت: هفته نیروی انتظامی است و حضور عزیزان نیروی انتظامی هم امروز در نماز جمعه بیانگر همین نکته است. مسئله نیروی انتظامی که یک نیرویی است با کارهای متعدد و مسئولیت های فراوان در بین نیروها مسئولیت نیروی انتظامی گسترده و فراوان و متعدد است و جز با کمک و همراهی و حمایت مردم، انجام آن مسئولیت ها امکان پذیر نیست. نیاز است که مردم در کنار نیروی انتظامی باشند و طبیعتا نیروی انتظامی هم با حفظ کرامت مردم و با حفظ شخصیت و حرمت مردم، در کنار مردم است.

وی بیان کرد: نیروی انتظامی ولیده انقلاب است یعنی نیروی انتظامی در انقلاب به وجود آمده و در انقلاب ایجاد شده و انتظار است هم طراز انقلاب اسلامی عملکرد در همه عرصه ها داشته باشد و پا به پای نیروهایی که زاییده انقلاب هستند این عزیزان هم مسئولیت خود را انجام دهند. طبیعتا عده ای حضور اینان را بر نمی تابند و نمی خواهند حضور نیروی انتظامی در جامعه قوی باشد.

امام جمعه شیراز ادامه داد: اراذل و اوباش، قاچاقیان و کسانی که منافعشان با نیروی انتظامی در خطر است دوست ندارند نیروی انتظامی قوی باشد و نیروی انتظامی هم باید با صلابت و قدرت کارخود را نجام دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: اخیرا سایتی که وابسته به خارج است و عده ای ورشکسته سیاسی و اخلاقی و زندانیان فتنه، دور هم جمع شده اند سایتی با اهداف خاصی طراحی کرده اند و بیش از یک سال از این تاسیس می گذرد و هدفشن هم شکستن حریم ها و حرمتهای شخصیت های دست اول نظام است و اینها با دروغ محض و بزرگ آمده اند به رئیس قوه قضائیه حمله ور شده اند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس اضافه کرد: چون رئیس قوه با صلابت و قاطعیت مقابل مفسدین ایستاده است، مقابل حقوق های آنچنانی، مقابل کسانی که در جاهای خاصی قرار گرفته اند و فساد داشته اند ایستاده و باید دشمن این را تلافی کند.

وی گفت: دشمن می گوید دختر رئیس قوه قضائیه در ردیف جاسوس ها بوده است، به که می گوید؟ به کسی که پدربزرگ پدرش یکی از مراجع بزرگوار تقلید است. می خواهند از اینجا مرجعیت را بزنند. پدر رئیس قوه از مراجع بزرگ بوده است، قداست آنها را هم می خواهد بشکند، قدرت رئیس قوه را بشکند، آن هم برای خانمی که خانه دار است و در خانه پدر نیست و در خانه شوهرش است، از مسائل سیاسی دور است و خانم متدینی است. انسان واقعا تعجب می کند که خانواده ای که حتی حرم رفتنشان در ساعتی بوده که خلوت ترین ساعت باشد و بعد اینها با جرات به خودشان این اجازه را می دهند که این دروغ ها را بیان می کنند.



وی گفت: همین سایت و دیگران هر از چندی مسئله تطهیر سران فتنه را کلید می زنند. این مسئله فتنه چیزی نیست که به سادگی در نظام جمهوری اسلامی از بین برود و ضربه ای که نظام جمهوری اسلامی ایران از فتنه سال ۸۸ خورده به سادگی قابل التیام نیست؛ چرا بعضی ها اینقدر ساده اندیش هستند و به سادگی تحت تاثیر این قضایا قرار می گیرند؟ می خواهند این افراد را تطهیر کنند ، عمل شان باید تطهیرشان کند.

