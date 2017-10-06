نزاع در شاهرود به قتل منجر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ سید مجتبی اشرفی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یک شهروند شاهرودی در نزاع با چاقو درگذشت، بیان کرد: در پی نزاعی که بامداد جمعه در یکی از شهرک های شاهرود رخ داد یک مرد ۴٧به دلیل ضربات چاقوی وارده به نقاط حساس درگذشت.

وی افزود: تحقیقات برای دستگیری عامل یا عاملان این جنایت ادامه دارد تا بتوانیم درباره علت و یا انگیزه این قتل اطلاعات بیشتری بدست آوریم.

فرمانده انتظامی شاهرود، گفت: کارآگاهان آگاهی شاهرود بلافاصله پس از تماس مردمی با فوریت های پلیسی در منطقه حاضر شدند.

در اظهار نظری تایید نشده اما یک منبع آگاه درباره این قتل، به خبرنگار مهر، گفت: دوربین های مداربسته مجاور محل وقوع قتل مجرم را شناسایی کرده اند که طبق شواهد بامداد جمعه دو مرد در کنار باشگاه خیبر شاهرود وارد منزل محل جنایت می شوند.

مقتول سابقا وکیل بوده است.