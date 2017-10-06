ساخت مجتمع اداری اتاق بازرگانی مازندران در ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات ساخت مجتمع بزرگ اداری اتاق بازرگانی استان مازندران عصر جمعه با حضور رئیس اتاق ایران در ساری آغاز شد.

عبدالله مهاجر دارابی رئیس اتاق بازرگانی مازندران در مراسم کلنگ زنی این مجتمع، بابیان اینکه مجتمع بزرگ اداری در زمینی به مساحت ۱۰ هزار و ۲۲۲ مترمربع جنب اداره کل هواشناسی استان ساخته می‌شود گفت: این مجتمع تا ۱۸ ماه دیگر تکمیل می‌شود.

وی رتبه و جایگاه اتاق بازرگانی مازندران را در کشور برتر دانست و گفت: دانشگاه تخصصی اقتصادی نیز در مجتمع اداری اتاق بازرگانی مازندران راه‌اندازی می‌شود.

مهاجر یادآور شد: راه‌اندازی و برپایی نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، کشاورزی و بازرگانی نیز در مجتمع اداری انجام می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت تولید بیش از ۳.۵ میلیون تن مرکبات در مازندران خواستار برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات فراروی صادرات این محصول شد.