آتش سوزی در مجتمع مسکونی /نجات ۵۰ نفر از میان شعله ها

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت : ساعت ١٤:٢٦ امروز یک ساختمان ٩ طبقه واقع در میدان حسن زاده شهر ری دچار آتش سوزی شد.در پی وقوع این حادثه نیروهای ۳ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

ملکی گفت: آتش سوزی از طبقه دوم و از یک واحد ٦٥ متری بوده که در حال سرایت به طبقات بالایی بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران بیان کرد: دود غلیظی به طبقات سرایت کرده بود و ساکنان در راه پله بودند و بیش از ٥٠ تن از آن‌ها از ساختمان خارج شدند.

وی افزود: آتش مهار شد و عملیات لکه برداری به پایان رسید و محل تحویل کارشناسان جهت بررسی علت آتش سوزی شدند.

ملکی گفت : در این حادثه آتش سوزی ۴ نفر دچار دودگرفتگی شدند که تحویل عوامل اورژانس شدند.علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان علت یاب سازمان آتش نشانی در دست بررسی است .