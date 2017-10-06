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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۴

آتش سوزی در مجتمع مسکونی /نجات ۵۰ نفر از میان شعله ها

آتش سوزی در مجتمع مسکونی /نجات ۵۰ نفر از میان شعله ها

سخنگوی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع حادثه حریق در یک مجتمع مسکونی در شهرری خبر داد و گفت : ۵۰ نفر از ساکنان از میان شعله های آتش نجات پیدا کردند.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت : ساعت ١٤:٢٦ امروز   یک ساختمان ٩ طبقه واقع در میدان حسن زاده شهر ری دچار آتش سوزی شد.در پی وقوع این حادثه نیروهای ۳ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

ملکی گفت: آتش سوزی از طبقه دوم و از یک واحد ٦٥ متری بوده که در حال سرایت به طبقات بالایی بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران بیان کرد: دود غلیظی به طبقات سرایت کرده بود و ساکنان در راه پله بودند و بیش از ٥٠ تن از آن‌ها از ساختمان خارج شدند.

وی افزود: آتش مهار شد و عملیات لکه برداری به پایان رسید و محل تحویل کارشناسان جهت بررسی علت آتش سوزی شدند.

ملکی  گفت :  در این حادثه آتش سوزی ۴ نفر  دچار دودگرفتگی شدند که تحویل عوامل اورژانس شدند.علت وقوع این حادثه  از سوی کارشناسان علت یاب سازمان آتش نشانی در دست بررسی است .

کد مطلب 4106092

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