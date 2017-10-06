سفر «نیکلاس مادورو» به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا امروز جمعه وارد ترکیه شد.

سفر مادورو به ترکیه ۲ روزه بود و وی در این مدت در مورد موضوعات ۲ جانبه، منطقه ای و بین المللی با مقامات آنکارا گفتگو خواهد کرد.