به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، کمیسیون اروپا امروز جمعه اعلام کرد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که مطابق آن برنامه هستهای ایران محدود شده است، توافق موفقی بوده و همه طرفها باید به آن پایبند بمانند.
این موضع پس از آن اعلام میشود که چند رسانه آمریکایی اعلام کردند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد در بررسی دورهای دولت آمریکا، پایبندی ایران به توافق هستهای را تایید نکند و به این ترتیب به کنگره اختیار بازگرداندن تحریمها را بدهد.
ترامپ دیروز جمعه در جلسهای با فرماندهان ارشد آمریکایی گفت: لازم است ما به تجاوزگری مستمر و زیادهطلبی هستهای ایران پایان بدهیم.
یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا در نشستی خبری در بروکسل گفت: ما تحولات مربوط به توافق را از نزدیک دنبال میکنیم. باید یادآور شد که این توافق به منع گسترش سلاحهای هستهای منجر شده و شورای امنیت سازمان ملل از آن پشتیبانی کرده و آژانس بینالمللی انرژی اتمی هشت بار تایید کرده است که این توافق نتایج مورد نظر را برآورده میکند.
در همین رابطه سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با حمایت از حفظ برجام به شکل فعلی آن، گفته امیدوار است که تماسهای جاری بین کشورهای اروپایی، سایر اعضای جامعه بینالملل و واشنگتن بیهوده نباشد و تصمیم نهایی رئیس جمهوری آمریکا تصمیمی متعادل و مبتنی بر واقعیات روز باشد.
سخنگوی کمیسیون اروپا هم توافق هستهای با ایران را راه حلی بلند مدت و ماندگار دانسته که به همه طرفها تضمینهای لازم را میدهد.
کمیسیون اروپا، بدنه اجرایی اتحادیه اروپا است و نقشی مشابه دولت را در این اتحادیه بازی میکند.
مقامات اروپایی پیش از این نیز در مقابل انتقادهای دونالد ترامپ، بر حمایت خود از توافق هستهای تاکید کردهاند.
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