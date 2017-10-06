سنگینی نگرانی از برگزیت بر روی بازار بریتانیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، وضعیت نامعین اقتصاد مربوط به برگزیت و نگرانیهای بازارهای مالی خودرو از این که اعتبار تسهیل شده ممکن است موجب دامن زدن به حباب اعتباری شود، منجر شد تعداد خودروهای جدیدی که در انگلستان فروخته شدند، به شدت افت کند.
انجمن تولیدکنندگان موتور و تاجران (اسامامتی) گزارش داد که در ماه سپتامبر، تعداد خودروهای جدید ثبت شده در انگلستان ۹.۳ درصد نسبت به سپتامبر سال گذشته، سقوط داشته است.
هاوارد آرچر، متخصص ارشد اقتصاد انگلیس در ایوای آیتم کلاب، به شینهوا گفت: این آمار بسیار ناامیدکننده است و با در نظر گرفتن این که ماه سپتامبر به دلیل تغییر پلاک خودروها، ماه کلیدیای برای صنعت خودرو بود، آمار حتی ناامیدکنندهتر هم هست.
آرچر گفت: این اولین افت در ماه سپتامبر از سال ۲۰۱۱ تا کنون بوده و ۶ ماه متوالی است که نسبت به ماههای سال قبل فروش خودرو در حال افت است و سقوط نسبتا بزرگی در این بخش اتفاق افتاده است.
وی گفت: فروش خودرو بخش خصوصی افت کرده که این به وضوح نشانه آن است که مصرفکنندهها تحت فشار تورم قرار دارند و اعتماد به نفس آنها شکننده شده است. مصرفکنندهها در مورد پول خرج کردن برای آیتمهای گرانقیمت با احتیاط زیادی عمل میکنند.
بخش خودروی جدید در ماههای اخیر، با سقوطهای بزرگی در فروش خود مواجه شده است و فروش آنها نسبت به سال گذشته در ماه آگوست ۶.۴ درصد و در ماه جولای ۹.۳ درصد افت داشته است.
معمولا در ماه سپتامبر که پلاکهای ثبت شده جدید صادر میشود، معمولا انتظار میرود که فروش خودرو تقویت شود؛ اما در ماه گذشته فروش خودرو در بخش خصوصی با سقوطی ۸.۸ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شد.
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