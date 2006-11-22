تبیین هویت اسلامی برای گفتگوهای سازنده با غرب ضروری است / رسانه های گروهی بهترین وسیله برای انتقال مبانی دینی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنندگان در سومین نشست وزیران آموزش عالی و تحقیقات اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی که با شعار "تحقیقات علمی کلید پیشرفت و شکوفایی" در کویت برگزار شد، وزیران بخشهای مختلف کویت و نمایندگان سازمانهای بین المللی بر مهمترین مسائل و موضوعات مندرج در فعالیتهای این نشست تأکید کردند .



تحقیقات علمی زمینه ای برای پیشرفت و توسعه کشورهای اسلامی است

شرکت کنندگان در این نشست ضمن تأکید بر همکاریهای علمی و تکنولوژی میان کشورهای اسلامی که از ضرورتهای بیداری در جوامع اسلامی به شمار می رود، بر توسعه تحقیقات علمی که از مهمترین علل شکوفایی و پیشرفت مداوم است، توصیه کردند.

دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیر کل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) در این نشست با بیان اینکه جهان اسلام به سوی شکوفایی گروهی و فعالیتهای مشترک پیش می رود، اظهار داشت: ما بر به دست آوردن نتایج مثبت در این نشست تأکید می کنیم و امید است که نتایج قابل قبولی از این نشست حاصل شود.



مدیر کل آیسیسکو افزود: جهان اسلام باید به سرعت متحول شده، به سوی علم و دانش پیش رفته، از حالت ضعف به حالت قوت دست یابد و در مقدمه این امر باید در زمینه های علمی و تکنیکی پیشرفت حاصل کند و به این منظور باید استراتژی مشترک میان این کشورها فعال و قوانین همبستگی مسلمانان در کشورهای اسلامی تحکیم یابد.

تفاهم عاملی برای انسجام جهان اسلام است

شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل مفتی عربستان در سی و نهمین گردهمایی شورای مؤسسان انجمن جهانی مسلمانان با بیان اینکه همکاری، آغازی اساسی در شریعت اسلام است، گفت: همکاریهای سازنده میان تمام بشریت بسیار مطلوب و سازنده است زیرا نتایج و دستاوردهای بسیار با ارزشی از آن به دست خواهد آمد.

وی با بیان اینکه انسجام ملتها و همکاری آنها به یکدیگر آنها را به سعادت دنیا و آخرت رسانده و از اختلافات و درگیری میان آنها جلوگیری به عمل می آورد، اظهار داشت: هدف از برگزاری این گردهمایی بیداری و آگاهی مسئولان امر در تحقق اهداف اسلام است تا شیوه هایی که خیر و منفعت جهان اسلام را مشخص می کنند، فراهم شود.



شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ وزیر امور اسلامی و اوقاف عربستان در این گردهمایی ضمن بررسی شرایطی که جهان اسلام با آن رو به رو است، گفت: مسائل جهانی شرایطی را پیش روی مسلمانان قرار داده است تا آنها بتوانند به تحکیم راههای گفتگو و همزیستی مسالمت آمیز به منظور تحقق بزرگترین قدرت امکان به تفاهم، همزیستی و همکاری میان کشورهای جهان و ملتها و تمدنها دست یابند.



رهبران دینی مسیحیت خواستار برقراری امنیت در کشورهای غربی شدند



در پی دیدار هیئتی از رهبران دینی مسیحیان آمریکا با مفتی سوریه، طرفین بر ضرورت اشاعه همزیستی مسالمت آمیز مسیحیان و مسلمانان تأکید و رفع مسئله خشونت و ارعاب در جهان را نیازمند گفتگوهای منطقی و تفاهم اعلام کردند.



کشیش ریک وارن یکی از کشیشان اعزامی پروتستانی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت فرهنگ محبت و صلح که در آموزه های هر یک از ادیان آسمانی از آنها به نیکی و گسترش یاد شده است، گفت: به جای اینکه برخورد تمدنها و درگیریهای مختلف صورت گیرد، تسامح باید جایگزین شود تا آینده بشریت تأمین شود.



وی ضمن بیان این نکته که ادیان برای تهذیب نفس انسان آمده اند، افزود: هر یک از ادیان آسمانی به همبستگی و همزیستی دعوت می کنند، از این رو هر کسی که صلح را برقرار کند، یاد وی در تاریخ زنده خواهد ماند و اما کسانی که جنگ را ایجاد کنند تاریخ آنها را محکوم کرده و از آنها با عنوان کسانی که بذرهای ارعاب و خشونت را کاشته اند یاد می کند.



رسانه های گروهی بهترین وسیله برای انتقال مبانی دینی هستند

دبیر کل سازمان رادیوهای کشورهای اسلامی با اشاره به اینکه بهترین ابزار برای انتقال و تبادل مفاهیم دینی رسانه های گروهی هستند، اظهار داشت: همه رسانه های گروهی اعم از رادیو و تلویزیون باید در راستای تبیین مفاهیم اسلامی فعالیت کرده و از طریق همکاری با یکدیگر زمینه های لازم برای ارتقاء معنویت و علم را فراهم آورند.

دکتر محمد بن احمد صبیحی دبیر کل سازمان رادیوهای کشورهای اسلامی با بیان اینکه نیازمند پل ارتباطی میان سازمانها، شوراها و مؤسسات فرهنگی، گردشگری و رسانه ای هستیم، گفت: گسترش این همکاریها منجر به فعال سازی سازمانهای فرهنگی شده و زمینه های ارائه چهره صحیح اسلام و مسلمانان را فراهم می کند.



وی با بیان اینکه یکی از راههای ارائه چهره دین اسلام و تمدن اسلامی رسانه ها هستند، وظایف و برنامه های آنها، نقاط مشترک، تبادل برنامه های رادیویی و تلویزیونی را به منظور تحقق اهداف اسلام مهم توصیف کرد و اظهار داشت: این امر نیازمند تشویق و آگاهی گروههای مختلف و همکاری سازمانهای متعدد است.



سازمان رادیوهای کشورهای اسلامی ( اسبو) یکی از مؤسسات تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی است که تصمیم بر تأسیس آن در ششمین اجلاس اسلامی وزیران امور خارجه در جولای سال 1975 در عربستان صادر شد و مقر آن در جده عربستان است. هدف از تأسیس این سازمان اشاعه اسلام، معرفی ملتهای مسلمان، شرح مسائل اسلامی، تعمیق روح برادری میان ملتهای اسلامی، توسعه همکاری میان دستگاهها و شوراها و سازمانهای اسلامی در جهان و تبادل برنامه های رادیویی و تلویزیونی است.

ادعای ارتباط اسلام با خشونت عاملی برای تحریف حقایق است

مدیر کل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی(آیسیسکو) در همایش "تسامح و دوری از خشونت در اسلام" که در مغرب برگزار شد، با بیان اینکه هیچ ارتباطی میان اسلام و خشونت وجود ندارد، گفت: ادعای این ارتباط تنها توهین و بی احترامی به اسلام بوده و منجر به تحریف حقایق، ترویج موارد خلاف واقع و تحریک افکار عمومی علیه مسلمانان می شود.



دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیر کل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) در همایش " تسامح و دوری از خشونت در اسلام" که در رباط پایتخت مغرب برگزار شد، با بیان اینکه جوسازی علیه مسلمانان و تحریک افکار عمومی علیه یک میلیارد و 300 میلیون مسلمان تنها اشاعه موهومات است، تصریح کرد: مسئله فوق یا به نادانی و جهل نسبت به اسلام، فهم نادرست از مبادی و اصول اسلام و بی توجهی به کتاب خدا و سنت نبوی بر می گردد و یا استفاده از شیوه انحرافی در علوم دینی است که تفحص در آن صورت نگرفته است.



وی با اشاره به این نکته که خشونت نشأت گرفته از غلو و افراط است، افزود: افراط مسئله ای است که اعتدال و میانه روی در اسلام را نقض می کند، خشونت تسامح را نیز نقض می کند و اسلام دینی است که خواستار دوری از خشونت بوده و بر صلح، آرامش، تفاهم و همزیستی تأکید دارد، زیرا این عوامل از عناصر تشکیل دهنده تسامح هستند.



عثمان تویجری با بیان اینکه اسلام انسان را گرامی می دارد و انسانیت و وجود آن را محترم می شمارد، گفت: دین اسلام گزارشهایی درباره حقوق بشر و در رأس آن حق زندگی ارائه کرده زیرا این حق برای انسان واجب است بی آنکه رنگ، جنس و عقیده را در نظر گیرد.

تبیین هویت اسلامی برای گفتگوهای سازنده با غرب ضروری است

شرکت کنندگان در همایش "نقش رسانه های گروهی در ارائه چهره واقعی اسلام در جهان و مقابله با پدیده اسلام هراسی" که در سوریه برگزار شد، به بهره گیری از تکنولوژی معاصر به منظور تفاهم میان ملتها و تمدنها بر اساس ارزشهای مشترک اشاره کرده و اعلام کردند: انسجام رسانه های گروهی در کشورهای اسلامی ضروری است و برای آغاز گفتگوهای فرهنگی با غرب باید هویت اسلامی خود را بر اساس خیر و صلح شرح دهیم.



دکتر مصطفی احمد رئیس سازمان فرهنگ اسلامی کویت در همایش سه روزه "نقش رسانه های گروهی در ارائه چهره واقعی اسلام در جهان و مقابله با پدیده اسلام هراسی" که سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) در سوریه برگزار کرد، با اشاره به اینکه رسانه های گروهی غرب چهره اسلام را باطل و معکوس نشان می دهند، گفت: معکوس و وارونه نشان دادن چهره اسلام و مسلمانان مسئله جدیدی نیست بلکه ریشه های تاریخی، فکری و تمدنی دارد که قرنها وجود داشته است.



گفتگوهای سازنده آینده مطلوبی برای جهان اسلام و غرب رقم می زنند

مفتی مصر در دیدار با رؤسای مراکز اسلامی و غیر اسلامی گفت: اگر گفتگوهای سازنده میان اسلام و غرب بر اساس احترام به مقدسات انجام شود، آینده روشنی برای جهان اسلام و غرب پیش رو خواهد بود.

دکتر علی جمعه مفتی مصر در سفر ده روزه ای خود به لندن با اندیشمندان و روشنفکران جامعه بریتانیا دیدار و درباره تبادل آموزه های دینی و اصول فرهنگی گفتگو کرد و در دیدار با رئیس مرکز گفتگوی اسلام و مسیحیت لندن با تأکید بر اینکه آینده گفتگوی ادیان را خوب پیش بینی می کند، اظهار داشت: اگر گفتگوهای سازنده میان اسلام و غرب بر اساس احترام به مقدسات پیش رود، آینده روشنی برای جهان اسلام و غرب پیش رو خواهد بود و راه صلح و همزیستی را میان پیروان ادیان الهی مساعد و هموار می کند.

ارتباط کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به معرفی بهتر اسلام می انجامد

مورخ تونسی با بیان اینکه باید به منظور ارائه چهره واقعی اسلام و مسلمانان با کشورهای غربی ارتباط برقرار کرد، گفت: روابط میان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در راستای معرفی ارزشهای دین اسلام تأکیدی بر تحقق آموزه ها و مبانی اسلام چون گفتگو و تسامح خواهد بود.

دکتر محمد حسین فنظر مورخ تونسی در حاشیه همایش " گفتگوی تمدنها " در کویت با بیان اینکه کشورهای اسلامی باید مبانی اعتدال و میانه روی در اسلام را تحکیم و تثبیت کنند، اظهار داشت: فعالیتهای مشترک در کشورهای اسلامی به تحکیم روابط میان ملتها و تثبیت تمدن اسلام خواهد شد و در رویارویی با کشورهای غربی منجر به ارائه چهره واقعی اسلام می شود.

این مورخ تونسی در ادامه هدف از برگزاری کرسیها و نشستهای گوناگون در رابطه با گفتگوی تمدنها و ادیان را تلاش برای مبارزه با افکاری اعلام کرد که منجر به افزایش برخورد تمدنها می شود تا در راستای آن گفتگوی تمدنها در جهان ایجاد شود و تصریح کرد: این وظیفه کارشناسان و اندیشمندان در کشورهای اسلامی است تا برای حمایت از گفتگوی تمدنها با وجود اختلاف نژاد، دین یا رنگ تلاش کنند.



آموزه های دینی باید مورد توجه جدی مسلمانان قرار گیرند



شرکت کنندگان در دومین همایش بین المللی "اعتدال" که در آمریکا برگزار شد، بر ضرورت حفظ وحدت میان اقلیت مسلمان و اقامه آموزه های دینی آنها تأکید کرده و یادآور شدند: تعدد و تنوع میان بشر از سنتهای الهی در خلقت به شمار می رود و اسلام از مسلمانان می خواهد ضمن قبول دیگری، از اختلافات دوری کرده و همزیستی مسالمت آمیز را با احترام به خصوصیات دینی و فرهنگی ملتها رعایت کنند.



در دومین همایش بین المللی "اعتدال" که در آمریکا برگزار شد، دکتر عادل الفلاح معاون وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت و رئیس همایش بین المللی مذکور گفت: شیوه اعتدال در تفکرات اسلامی با زمان، مکان و انسان مرتبط است و در واقع زبان عصر به شمار می رود تا انسان به اهداف خود دست یابد.



شرکت کنندگان در این همایش با بیان اینکه مسلمانان در کشورهای آمریکایی مدعی اند که می توانند وظایف ملی خود را با هدف خدمت به مصالح، منافع عمومی و تشریک مساعی در امنیت، و شکوفایی و فعال سازی آمریکای لاتین با رعایت قوانین حقوق بشر انجام دهند، تأکید کردند: وحدت میان مسلمانان برای اقامه آموزه های دینی و دوری از اختلافات آنها ضروری است؛ چرا که آنها باید تعدد و تنوع میان بشر را که از سنتهای الهی در خلقت بشربه شمار می رود، قبول کنند.

دومین همایش بین المللی "اعتدال" به منظور بهبود چهره اسلام در کشورهای غربی به ویژه آمریکا و بهره مندی اقلیت مسلمان از اصول اسلامی که 17 نوامبر ( 26 آبان ماه) در آمریکا برگزار شد، 19 نوامبر ( 28 آبان ماه) به پایان رسید.

سخنرانیهای دینی باید منطقی و عقلانی باشند



استادان دانشگاه و کارشناسان مسائل دینی مصر در نشستی اعلام کردند که با توجه به شرایط عصر معاصر تجدید نظر در خطابه ها و سخنرانیهای دینی ضروری است تا این سخنرانیها از بیانات ساده و بی تأثیر به سخنانی منطقی و عقلانی تبدیل شده و تبیین حقایق اسلام و معانی این دین به درستی صورت گیرد.



برخی از کارشناسان و مسئولان سازمانهای اسلامی در مصر اعتقاد دارند که باید شیوه سخنرانیها و خطابه های دینی ضمن تجدید نظر، توسعه و گسترش یابند تا ارتباط عمیق و بسیار وسیعی میان مسائل جهان اسلام و عصر معاصر در شرایط فعلی برقرار شود، از این رو حمایت از سخنرانیهای دینی که پاسخهای منطقی برای از بین بردن شبهات موجود درباره اسلام ارائه می دهند، ضروری است.



دکتر عبدالصبور مرزوق دبیر کل شورای عالی امور اسلامی مصر با بیان اینکه خطابه های دینی ضروری و مهم هستند که باید در چارچوبهای وسیع و گسترده ارائه شوند، گفت : آماده سازی استادان دانشگاهها برای تجدید نظر در خطابه های دینی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تبیین چهره واقعی اسلام ضروری است و آنها ضمن بیان امور شرعی باید به امور وابسته به مردم و زندگی، اقتصاد، سیاست و جامعه توجه و تمدن اسلام را ارائه دهند.



شریعت اسلام خشونت را نفی می کند

شرکت کنندگان در نشست "مفهوم ارعاب، علل، راههای مبارزه و موضع اسلام در برابر آن" که دیروز در سوریه برگزار شد، ضمن ارائه نقش مؤسسات بین المللی و علمای دینی برای مبارزه با ارعاب و ترور به صورت جدی و تأکید بر اینکه ریشه های خشونت با شریعت اسلام منافات دارد، یادآور شدند: باید برای کسانی که به نام اسلام و با هدف بدنام کردن این دین، اعمال ناشایست انجام می دهند، جرایم و مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شود.

شرکت کنندگان در این نشست اعلام کردند: اسلام سعی دارد امنیت و آرامش را در همه جا محقق و مسائل را بر اساس حد و مرزهای شرعی اجرا کند تا جائیکه هیچ شکافی که تروریستها و خرابکاران بتوانند از میان آن نفوذ کنند وجود ندارد تا فعالیتها و عملیات خود را انجام دهند، بنابراین باید برای آنها جرایم و مجازاتهایی در نظر گرفته شود تا با جریمه های بسیار سنگین سعی در مخدوش کردن جوامع بین المللی به ویژه جوامع اسلامی نداشته باشند.

شرکت کنندگان همچنین بر ضرورت جدایی تروریستها و مقاومان شرعی ملت برای جلوگیری از اشغال تأکید کرده و اظهار داشتند: جوامع بین المللی باید در مبارزه با مسئله ارعاب و ترور به صورت جدی فعالیت کرده و برای کسانی که این عملیات را به نام اسلام و با هدف بدنام کردن اسلام در جهان انجام می دهند جرایم و مجازاتهای سنگینی قرار دهند تا از ادامه فعالیتهای خود در این زمینه خودداری کنند.

ارائه خدمت به اقلیت مسلمان نیازمند تلاشهای فکری و فرهنگی است

دبیر کل انجمن جهانی مسلمانان در دیدار با مدیر مؤسسه اسلامی آمریکای لاتین با تأکید بر ضرورت بهبود موقعیت اقلیت مسلمان ساکن در کشورهای غیر اسلامی، گفت: باید با تلاشهای فکری و فرهنگی این گروه خدمت کرد تا نیازهای آنها مرتفع شده و بتوانند همگام به دیگر مسلمانان زندگی و حرکت کنند.

مهندس محمد یوسف هاجر در این دیدار با بیان اینکه خدمت رسانی به اسلام و امور مسلمانان به ویژه جوانان مسلمان نیازمند تلاشهای فکری و فرهنگی است، گفت: این امر منجر می شود تا آنها مفاهیم و مبادی اسلام و اعتدال در دین را یافته و در زندگی خود از آن بهره مند شوند.

دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی دبیر کل انجمن جهانی مسلمانان بر نقش مهم و اساسی مبلغان دین و محققان مسلمان در میان اقلیت مسلمان اشاره و تأکید کرد: اگر محققان و مبلغان در راستای فعالیتهای دینی خود بتوانند همگام حرکت کنند و ضمن بر آورده کردن نیازهای دینی، نیازهای علمی و فرهنگی اقلیت مسلمان را فراهم کنند، اکثر مشکلاتی که آنها در کشورهای غیر اسلامی دارند، برطرف شده و می توانند با دیگر مسلمانان روند پیشرفت و تعالی را طی کنند.



مدیر مؤسسه اسلامی آمریکای لاتین با بیان اینکه مؤسسات اسلامی در کشورهای آمریکایی خواهان ادامه همکاری با انجمنها، مؤسسات اسلامی و دانشگاهها هستند، تصریح کرد: این امر نیاز به همکاریهای هر چه بیشتر کشورهای اسلامی و اکثریت مسلمان با کشورهای غیر اسلامی و اقلیت مسلمان دارد و اگر درک شود که همه مسلمانان یک گروه واحد هستند مشکلات ممکن از پیش روی آنها برداشته می شود.

محمد عابد الجابری مورد تقدیر قرار می گیرد

یونسکو طی برگزاری مراسم خاصی به مناسبت روز جهانی فلسفه در نظر دارد از اندیشمند و فیلسوف مغربی محمد عابد الجابری تجلیل و تقدیر به عمل آورد.

به مناسبت روز جهانی فلسفه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو از 15 تا 17 نوامبر ( 24 تا 26 ) در سالن همایشهای محمد سادس در مراکش برنامه های متعددی ارائه می دهد.

در مراسم این روز موضوعاتی چون فلسفه و شرایط انسان مدرن، فلسفه و تنوع و ارتباطات فرهنگی، مدرنیته و شرایط زنان، فلسفه و موانع اتحاد فرهنگها، فلسفه و آموزش و گفتگو و ترجمه، فلسفه و گفتگوهای کشورهای شمال و جنوب: مشکلات و آینده، شهروندان و حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.



در این مراسم که بیش از 100 فیلسوف از همه نقاط جهان شرکت می کنند، از شخصیت اندیشمند و فیلسوف مغربی محمد عابد الجابری تجلیل و تقدیر به عمل خواهد آمد.



محمد عابد الجابری مدال ابن سینا را دریافت کرد



طی مراسمی که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو ) به مناسبت روز جهانی فلسفه در مغرب برگزار کرد، مدال ابن سینا و لوح افتخار به محمد عابد الجابری فیلسوف و اندیشمند مغربی اعطا شد.



در این مراسم محمد عابد الجابری گفت: پرسشهای فلسفی هیچگاه از یک فیلسوف جدا نمی شود و این سؤالات همیشه همراه اوست، زیرا او باید بر آنچه که از انسان و جوامع فلسفی باقی مانده پس از آنکه همه فلسفه چون گفتگو، ویژگیهای گفتگو و قدرت شنیدن آرا مختلف فراموش شد، تأکید کند و این مسئله فقط اعتراف به تعدد آرا نیست بلکه باید آن را اخذ و دریابد.



سالم یفوت از فیلسوفان برجسته نیز در این مراسم، چکیده ای از روند فکری و فلسفی محمد عابد الجابری ارائه کرد و گفت: محمد عابد الجابری بی شک یکی از مفاخر فرهنگی مغرب و حتی جهان به شمار می رود . وی از نخستین فارغ التحصیلان فلسفه در دانشگاه محمد خامس بوده و اولین کسی است که مدرک عالی را از این دانشگاه دریافت و سپس به مؤسسه ای پیوست که اولین مؤسسه تدریس و تحقیقات بود.

این فیلسوف با بیان اینکه محمد عابد الجابری قبل از پیوستن به مؤسسه فوق در دو مرکز تحقیقات و مطالعات فلسفی مغرب فعالیت می کرد، افزود: وی در زمینه فلسفه خدمات بسیار ارزنده ای ارائه کرد، به طور مثال "عقل عربی" را مطرح کرد که به یکی از موضوعات مهم و اساسی در دوران معاصر در جهان تبدیل شده است.



نمایشگاه عکس "روسیه؛ کشور ادیان مختلف" برگزار می شود



نمایشگاه عکس "روسیه؛ کشور ادیان مختلف" به منظور ارائه نمونه ای از همزیستی مسالمت آمیز و آرام نمایندگان ادیان مختلف در روسیه و تشویق بر گفتگوی تمدنها، از دوشنبه 29 آبان ماه در دمشق پایتخت سوریه برگزار می شود.



این نمایشگاه که شامل تصاویر و عکسهایی از عکاسان و هنرمندان روسی است که نشانگر تعدد ادیان در روسیه و ارتباط مسالمت آمیز آنها با یکدیگر است، به منظور همزیستی و تفاهم میان ادیان آسمانی و همبستگی ملتهای مسلمان و ارتباط آنها با کشور روسیه برگزار می شود.



تصاویر و عکسهای موجود در این نمایشگاه، اعتقادات دینی و فرهنگهای مختلف روسیه را نشان می دهد و سعی دارد تا بر برخورد تمدنها خط بطلان کشیده و مسائلی چون تسامح و اعتدال را به ویژه در جوامع غربی ترویج کند.



این نمایشگاه تلاشی برای تشویق بر گفتگوی تمدنها و دعوت به همزیستی مسالمت آمیز ادیان است، همانگونه که همزیستی مسالمت آمیز و آرام میان نمایندگان ادیان مختلف در روسیه به چشم می خورد.

مرکز نیکی به پدر و مادر در عربستان تأسیس می شود



نخستین مرکز نیکی به پدر و مادر به منظور گسترش فرهنگ احترام به والدین، احسان و تقدیر از آنها در جده تأسیس می شود.



این مرکز در راستای کاهش اختلافات خانواده، افزایش احترام به پدر و مادر و عدم کوتاهی در حقوق آنها فعالیت خواهد کرد .

از آنجایی که نیکی به پدر و مادر یکی از برجسته ترین ارزشها و از مبانی دین اسلام است، تحکیم و تثبیت این مسئله و درک آن منجر به تأسیس چنین مرکزی شده است. از سوی دیگر جلوگیری از اهانت و کوتاهی در حقوالدین نیازمند همکاریهای مادی و معنوی خواهد بود که ضمن تأسیس این مرکز به آن اشاره و توجه می شود .



این مرکز ضمن آموزش به خانواده های مسلمان، به بیداری و آگاهی خانواده ها، تبیین اهمیت به نیکی به پدر و مادر، اطاعت از آن دو و احسان به آنها به تقدیر و تجلیل از والدین نیز می پردازد.



طرح "ذبح الکترونیکی" در عربستان اجرا می شود



به منظور خدمت رسانی به حجاج بیت الله الحرام و تشویق برای کمک به خانواده های نیازمند، حجاج امسال طی طرح "ذبح الکترونیکی" از طریق شبکه و پست الکترونیکی، درخواست قربانی خود را گزارش می دهند.



بانک توسعه اسلامی اولین توافقنامه الکترونیکی خود را با همکاری بانک تجاری عربستان منعقد کرد تا در چارچوب خدمت رسانی به حجاج طرح "ذبح الکترونیکی" را بر اساس گزارش حجاج اجرا کند.

برنامه ریزی الکترونیکی این طرح از طریق شبکه اینترنت برای خدمت رسانی به حجاج عربستان و کشورهای دیگر طراحی شده است.



این سیستم فرصتی برای خرید قربانی از طریق کوپنهای خاصی را فراهم می کند و این کار از طریق بلیطهای اطمینان یا حواله های مالی انجام می گیرد و پس از اطلاع و گزارش مشتری از طریق پست الکترونیکی، عملیات ذبح فورا انجام می شود.