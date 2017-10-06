اتمام تشکیل پرونده برای مالباختگان گلیم وگبه کرمانشاه تا اول آبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادسرای کرمانشاه، مهدی قنادی با اعلام جدول زمانبندی حضور مالباختگان پرونده گلیم و گبه در دادسرای کرمانشاه، از این دسته از افراد خواست تنها طبق زمانبندی اعلام شده با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه به دادسرا مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه برای تمام مالباختگان این پرونده تا ابتدای آبان ماه پس از ثبت نام در سامانه ثنا پرونده تشکیل می شود، گفت: تشکیل پرونده مالباختگان از روز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه آغاز و دوشنبه ۱ آبان ماه به اتمام خواهد رسید.

مسئول روابط عمومی دادسرای کرمانشاه با تاکید به اینکه حضور این دسته از افراد در دو نوبت و بر اساس تفکیک جنسیتی صورت می گیرد، عنوان کرد: از ۲۷ شهریور تا ۱۵ مهر ماه تشکیل پرونده برای مالباختگان خانم و از ۱۶ مهر تا اول آبان تشکیل پرونده برای مالباختگان آقا انجام خواهد گرفت. وی متذکر شد: حضور و تشکیل پرونده برای این مالباختگان تنها بر اساس حروف الفبا و طبق جدول اعلام شده می باشد.

قنادی عنوان کرد: مالباختگان طبق حروف الفبا و زمان اعلامی هر روز از ساعت ۱۵ الی ۱۸ عصر، غیر از روزهای جمعه که زمان حضور از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر و ۱۵ تا ۱۸ عصر خواهد بود، می توانند به دادسرای کرمانشاه مراجعه کنند.

وی در تشریح جزئیات زمان و نحوه حضور مالباختگان گفت: روز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه مالباختگان خانم که حرف اول نام خانوادگی آنها با حرف (ب)، روز سه شنبه ۲۸ شهریورماه حروف (پ، ت، ث)، روز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه حروف (ج، چ)، روز پنج شنبه ۳۰ شهریور ماه حرف (ح) شروع می شود می توانند از ساعت ۱۵ الی ۱۸ عصر به دادسرا مراجعه کنند.

در روز جمعه ۳۱ شهریور ماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر و از ساعت ۱۵ تا ۱۸ عصر مالباختگان خانم که حرف اول نام خانوادگی آنان با (آ و الف) آغاز می شود جهت تشکیل پرونده به دادسرای کرمانشاه مراجعه کنند.

روز شنبه اول مهر ماه بانوان مالباخته این پرونده که آغاز نام خانوادگی آن ها با حرف (خ و د)، روز یکشنبه ۲ مهرماه حروف (ذ، ر)، روز دوشنبه ۳ مهرماه حروف (ز، ژ، س)، روز سه شنبه ۴ مهر ماه حرف (ش)، روز چهارشنبه ۵ مهرماه حروف (ص، ض، ط، ظ) روز پنج شنبه ۶ مهرماه حروف (ع، غ) است برای تشکیل پرونده در دادسرای کرمانشاه حضور یابند.

به گفته این مسئول تشکیل پرونده مالباختگان خانم که حرف اول نام خانوادگی آن ها با حرف (ف) می شود روز دوشنبه ۱۰ مهرماه انجام می گیرد، همچنین برای این مالباختگان که حروف اول نام خانوادگی آنها طبق شرح ذیر باشد، در این روزها تشکیل پرونده صورت خواهد گرفت:

در روز سه شنبه ۱۱ مهرماه حروف (ق، گ)، روز چهارشنبه ۱۲ مهرماه حرف(ک)، روز پنجشنبه ۱۳ مهرماه حروف (ل، ن).

روز جمعه ۱۴ مهرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر و از ساعت ۱۵ تا ۱۸ عصر مالباختگان خانم که حرف اول نام خانوادگی آنان با حرف (م) آغاز می شود جهت تشکیل پرونده به دادسرای کرمانشاه مراجعه کنند.

وی ادامه داد: خانم های مالباخته این پرونده که حروف اول نام خانوادگی آنها (و، ه، ی) می باشد در تاریخ ۱۵ شهریورماه طبق زمان اعلام شده در دادسرا حضور یابند.

مسئول روابط عمومی دادسرای کرمانشاه در خصوص مراجعه مالباختگان آقا نیز گفت: برای مالباختگان آقا که حرف اول نام خانوادگی آنها به شرح ذیر است در این روزها تشکیل پرونده انجام می گیرد؛

یکشنبه ۱۶ مهرماه حرف (ب)، دوشنبه ۱۷ مهرماه حروف (پ، ت، ث)، سه شنبه ۱۸ شهریور ماه(ج، چ)، چهارشنبه ۱۹ مهرماه حرف (ب)، پنج شنبه ۲۰ مهرماه حروف (خ، د)، جمعه ۲۱ مهرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر و از ساعت ۱۵ الی ۱۸ حروف (آ، الف)، شنبه ۲۲ مهرماه حروف (ذ، ر، ز)، یکشنبه ۲۳ مهرماه حروف (ژ، س)، دوشنبه ۲۴ مهرماه حروف(ش، ص)، سه شنبه ۲۵ مهرماه حروف (ض، ط، ظ، ع)، چهارشنبه ۲۶ مهرماه حروف (غ، ف)، پنج شنبه ۲۷ مهرماه حرف (ک)، جمعه ۲۸مهرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر و از ساعت ۱۵ الی ۱۸ حرف (م)، شنبه ۲۹ مهرماه حروف(ق، گ)، یکشنبه ۳۰ مهرماه حروف (ل، ن) و دوشنبه ۱ آبان حروف (و، ه، ی).