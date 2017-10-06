نمایندگان مجلس نظارت بر حسن اجرای قوانین را جدی تر دنبال کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی عصر جمعه در مراسم اختتامیه دومین گردهمایی سالانه موسسه دیدهبان شفافیت و عدالت، تبعیض قائل شدن در مقوله مبارزه با فساد را برای رفع این معضل بی نتیجه دانست و اظهار کرد: بر اساس یک آمار صحیح و علمی میتوان به اهداف و شناخت جایگاه اصلی دست یافت و یک برنامه اصولی برای توسعه، تنظیم و تدوین کرد.
وی افزود: باید ساختار مناسبی را در نظر گرفت تا بر پایه آن وضعیت فعلی حاکم بر بدنه اقتصادی جامعه تغییر کند و مشکلات و خلاء ها ساماندهی شود.
رئیس هیئت مدیره موسسه دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد:طی دو سال گذشته برنامههای متعددی در سه محور اقدامات هویتی، اقدامات راهبردی و نقشه راه و اقدامات اجرایی در این موسسه اجرا شده، اما تا رسیدن به حد مطلوب و ایدهآل فاصله بسیار داریم که نیازمند تلاش است.
وی ادامه داد: در برنامه ریزی، برخورداری از آمار صحیح و اطلاعات بسیار مهم بوده و برنامهریزی صحیح و علمی نیازمند داشتن تصویری حقیقی و مناسب از واقعیتهای موجود است.
توکلی یکی از مهمترین وظایف مجلس را نظارت بر حسن اجرای قوانین دانست و گفت: استفاده از خرد جمعی و توان مشاوره ای بخش خصوصی در ایجاد اتاق های فکر و نظرات کارشناسانه بخش های خصوصی و مردمی از جمله اقدامات موثر بوده است و نمایندگان ملت نظارت بر حسن اجرای قوانین را باید جدی تر دنبال کنند.
وی با بیان اینکه خواسته اصلی دو بخش خصوصی و مردمی استفاده بخش دولتی از تمام ظرفیتهای موجود، خرد جمعی، نظر مشارکتی و توان مشاورهای این دو بخش برای کمک به دولت بوده است گفت: در این موسسه به دور از نگاه ها و جناح های سیاسی از تمامی افکار و اندیشه ها که هم راستای ولایت فقیه است، بهره می گیریم و به شکل مطلوب به مبارره با فساد می پردازیم.
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