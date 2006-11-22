آیت الله سیستانی مردم عراق را به حفظ وحدت دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "آیت الله علی سیستانی" از مراجع تقلید عراق امروز، همه اقشارجامعه عراق را به حفظ وحدت به منظورجلوگیری از خطرات و مشکلاتی که این کشوردرحال گذاراز آن است، دعوت کرد.

به گفته یک منبع دردفتر آیت الله سیستانی، این مقام برجسته مذهبی عراق درسخنانی که در دیدار هیئتی از دانشگاه اسلامی نجف با وی ایراد کرد، گفت : وضعیتی که درحال حاضر درعراق به وقوع می پیوندد، نیاز به وحدت همه گروه ها و اقشار عراقی دارد و همچنین می طلبد که عراقی ها در برابراین خطرات و مشکلات که سد راه برقراری ثبات درعراق شده است ، بایستند.

دیدارمذکوردر نجف صورت گرفت.

"آیت الله سیستانی" همچنین از اقشار مختلف عراق خواست تا دردرجه اول مصلحت ملت و کشور را در نظر بگیرند و همچنین صادقانه و با روش های درست با آن تعامل کنند.

صدرالدین قپانچی امام جمعه نجف از اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، دانشگاه اسلامی نجف را در سال 2003 بعد از سرنگونی صدام تاسیس کرد.