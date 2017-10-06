«مایک پمپئو» گزینه اصلی جانشینی «تیلرسون» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک دیلی، «مایک پمپئو» رئیس سازمان سیا، گزینه اصلی جانشینی «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا است.

به نوشته نیویورک دیلی، پمپئو که ۵۳ ساله است رابطه خوبی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دارد.

در روزهای گذشته «اس‌اِم‌اِن‌بی‌سی» در خبری اختصاصی اعلام کرد که وزیر خارجه آمریکا قصد داشت تابستان گذشته از سمت خود کناره گیری کند.

این رسانه در ادامه می افزاید: این اقدام تیلرسون پس از آن صورت گرفت که وی ترامپ را نادان توصیف کرده بود.

در همین رابطه دونالد ترامپ درباره رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت از اظهارات وی بسیار مفتخر است و به وی اعتماد دارد.

وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به گزارش تعدادی از رسانه های این کشور درباره استعفای خود، این مطلب را تکذیب کرد.

وی با شرکت در یک کنفرانس خبری در این خصوص اعلام کرد: به هیچ عنوان به فکر کناره گیری از سِمت خود نبوده و این موضوع را بارها و بارها نیز اعلام کرده ام.

تیلرسون افزود: آنچه من از رئیس جمهور ایالات متحده یاد گرفتم این است که باید آمریکا و آمریکائی‌ ها را در اولویت اول قرار داد.