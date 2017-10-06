برنامه توسعه منطقه ای اتاق های بازرگانی تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی عصر جمعه در مراسم کلنگ زنی مجتمع اداری اتاق بازرگانی مازندران در ساری، با تاکید بر افزایش سهم بخشی خصوصی در اقتصاد عنوان کرد: برای بهره گیری از ظرفیت ها، برنامه توسعه منطقه ای اتاق استان ها تدوین می شود.

وی توانمندسازی اتاق های بازرگانی در استان را امری لازم دانست و اظهار داشت: اتاق بازرگانی باید وارد میدان داری اقتصاد برای جوانان ایران شود.

شافعی با تاکید بر اینکه تولیدات مناسب جامعه از طریق اتاق بازرگانی باید در حوزه اقتصادی معرفی شود تصریح کرد: سه قوای کشور نیز آمادگی برای حمایت از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را دارند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، با عنوان اینکه نگاه برنامه ای منطبق بر استانداردهای توسعه ای از سوی اتاق های استانی باید ایجاد شود گفت: باید به سمت اتاق های بازرگانی توانمند و بخش خصوصی قوی حرکت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اتاق های بازرگانی در کنار نگاه اقتصادی باید نگاه فرهنگی و اجتماعی نیز داشته باشند گفت: مازندران در پیگیری پرداخت تسهیلات برای سرمایه گذاران در کشور جلودار است

مجتمع بزرگ اداری اتاق بازرگانی مازندران در زمینی به مساحت بیش از 10 هزار متر مربع کلنگ زنی شد و قرار است طی 18 ماه تکمیل شود.