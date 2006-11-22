شکست از پرسپولیس باعث بیداری استقلال شد / صدرنشینی امروز ما اهمیت چندانی ندارد

اصغرطالب نسب با بیان این مطلب به خبرنگار مهر، گفت: طبیعتا شکست در دیداری به بزرگی دربی تلخ است، اما باختی که در بازی اخیر برابر پرسپولیس متحمل شدیم باعث شد تا روند رو به رشدی را آغاز کرده و بهتر از قبل بازی کنیم. در دو هفته گذشته در نتیجه گیری موفق عمل کرده و درکنارآن بازیهای خوبی را به نمایش گذاشته ایم.

وی با اشاره به موفقیت تیمش در دیدار برابر برق شیرازعنوان داشت: دراین بازی توانستیم مزد برتری خود را دریافت کنیم. گرچه گل نخست را دریافت کردیم اما خیلی زود بازی را مساوی کردیم و همین مسئله باعث شد تا در نهایت پیروزی را از آن خود کنیم . معتقدم استحقاق کسب پیروزی 2 بر یک و یا حتی بیشتر از آن را داشتیم.

گلزن استقلال در مصاف با برق شیراز با ابراز رضایت از عملکرد خود دربازیهای اخیراین تیم اذعان داشت: مربیان از بازی من در فصل جاری ارزیابی قابل قبولی داشته اند. در این فصل دو بازی نیمکت نشین بودم. در دو دیدار نیز به عنوان بازیکن ذخیره وارد میدان شدم در باقی مسابقات نیز جز بازیکنان اصلی تیم بوده ام . با این حال در حد توانم برای استقلال زحمت کشیده و دو گل نیز به ثمر رساندم.

طالب نسب ادامه داد: من یکی از بازیکنان استقلال هستم و باید به نظر مربیان احترام بگذارم. کادرفنی 25 بازیکن دراختیار دارند که از بین آنها تنها یازده نفر حق حضور در میدان را دارند. با این شرایط انتظار بیهوده ای است اگر یک بازیکن بدون آنکه زحمتی را متحمل شود بخواهد درهربازی جز نفرات اصلی باشد.

وی ماندن دربین تیمهای صدر جدول را مهمترین هدف تیمش دربازیهای آتی خواند وعنوان کرد: صدرنشینی امروز ما در لیگ برتر اهمیت چندانی ندارد، آنچه مهم است جایگاهی است که در پایان فصل خواهیم داشت. در فصل گذشته از میانه های فصل با تیم پاس رقابتی نزدیک داشتیم، اما تیمی که در نهایت قهرمان شد استقلال بود و هیچ فردی سئوال نکرد از بین تیمهای پاس و استقلال کدامیک در هفته دهم صدرنشین بوده است.

هافبک با تجربه استقلال افزود: برای تیمی که می خواهد در پایان بازیهای لیگ برتر عنوان قهرمانی را از آن خود کند لازم است که درهربازی میانگین دو امتیاز را کسب کند که خوشبختانه ما به این حد از امتیاز رسیده و حتی یک امتیاز بیش از آن کسب کرده ایم.