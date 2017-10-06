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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۱۷

اسامی برگزیدگان دهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت دفاع اعلام شد

اسامی برگزیدگان دهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت دفاع اعلام شد

تبریز - طی مراسمی که عصر امروز در تبریز برگزار شد، اسامی برگزیدگان دهمین دوره مسابقات قرآنی منطقه‌ شمالغرب کشور وزارت دفاع اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که عصر امروز در ساختمان شهید رسولی وزارت دفاع در تبریز برگزار شد، اسامی برگزیدگان دهمین دوره مسابقات قرآنی منطقه شمالغرب کشور، با حضور کارکنان این وزارت به همراه خانواده‌هایشان اعلام شد که به شرح ذیل می‌باشد:

ناحیه سطح ۲ همسران:

۱-سیده مریم الحسینی

۲-اعظم بیانلو

۳-رحیمه شریف‌نیا

ناحیه سطح ۱ همسران:

۱-فاطمه محمدنژاد

۲-سمیرا صفری

۳-حمیده شهرت

ناحیه دختران:

۱-سیده فاطمه پیغمبری

۲-آیناز حیدری

۳-زینب صفری

حفظ کل قرآن:

۱-رقیه شریفی

حفظ ۲۰جز همسران:

۱-سمیه عابد

حفظ ۵ جز همسران:

۲-ناهید باهوش

حفظ ۱جز همسران:

۱-زینب قویدل

۲-مریم بابالو

حفظ ۱۰جز دختران:

۱-فاطمه فرج‌نیا

حفظ ۱جز دختران:

۱-زهرا بام‌زد

۲- الهه عبادی پرویزخانلو

۳-زینب صفری

ترتیل همسران:

۱-فاطمه حاجی‌رحیمیان

۲- سیده مریم الحسینی

۳-سمیرا صفری

اذان فرزندان پسر:

۳- مجتبی پیری

کد مطلب 4106123

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