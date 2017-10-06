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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۲

استاندار هرمزگان:

گام‌های جدیدی برای توسعه صنعت نفت در جزیره سیری برداشته می‌شود

گام‌های جدیدی برای توسعه صنعت نفت در جزیره سیری برداشته می‌شود

سیری - استاندار هرمزگان گفت: با پیگیری‌ها در جهت رفع مشکلات و انجام اقدامات حمایتی، برای توسعه صنعت نفت در جزیره سیری گام‌های جدیدی برداشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی پس از بازدید از جزیره سیری در خصوص اهداف سفر خود به این جزیره، بیان داشت: در سفر به جزیره سیری دو هدف را دنبال می‌کردیم که یکی از آنها بهره‌برداری از یادمان شهدای گمنام که در این جزیره به خاک سپرده شده‌اند و همین طور شهدای شرکت نفت که در حین کار و تلاش به شهادت رسیده‌اند، بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با تلاش نهادهای مسئول و مرتبط یادمان بسیار خوبی برای شهدا در جزیره سیری احداث شده است.

استاندار هرمزگان با اشاره به بازدید از تاسیسات نفتی جزیره سیری و دیدار با کارکنان فعال در این جزیره، افزود: کارگران صنعت نفت با روحیه بالا و اخلاص در جهت رونق تولید و صادرات و اقتصاد مقاومتی و سرافرازی کشور در جزیره سیری، در حال تلاش هستند.

همتی تصریح کرد: در این سفر با برخی از مشکلات این جزیره آشنا شدیم که به مدیران دستگاه‌های مربوطه منتقل شد.

وی گفت: با پیگیری‌ها در جهت رفع مشکلات و انجام اقدامات حمایتی، برای توسعه صنعت نفت در جزیره سیری گام‌های جدیدی برداشته می‌شود.

استاندار هرمزگان اظهار داشت: یکی از مشکلات قدیمی بودن تجهیزات و امکانات صنایع نفت و گاز در این جزیره است که سال‌ها مورد استفاده قرار گرفته و برای نوسازی و توسعه بهره‌برداری از میادین نفت و گاز در این جزیره تلاش می‌شود.

همتی خاطرنشان کرد: با پیگیری و رایزنی‌ها با مقامات مسئول وزارت نفت، در راستای ارتقای سطح تولید و صادرات نفت در این نقطه تلاش خواهیم کرد.

کد مطلب 4106126

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