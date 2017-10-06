به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی پس از بازدید از جزیره سیری در خصوص اهداف سفر خود به این جزیره، بیان داشت: در سفر به جزیره سیری دو هدف را دنبال می‌کردیم که یکی از آنها بهره‌برداری از یادمان شهدای گمنام که در این جزیره به خاک سپرده شده‌اند و همین طور شهدای شرکت نفت که در حین کار و تلاش به شهادت رسیده‌اند، بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با تلاش نهادهای مسئول و مرتبط یادمان بسیار خوبی برای شهدا در جزیره سیری احداث شده است.

استاندار هرمزگان با اشاره به بازدید از تاسیسات نفتی جزیره سیری و دیدار با کارکنان فعال در این جزیره، افزود: کارگران صنعت نفت با روحیه بالا و اخلاص در جهت رونق تولید و صادرات و اقتصاد مقاومتی و سرافرازی کشور در جزیره سیری، در حال تلاش هستند.

همتی تصریح کرد: در این سفر با برخی از مشکلات این جزیره آشنا شدیم که به مدیران دستگاه‌های مربوطه منتقل شد.

وی گفت: با پیگیری‌ها در جهت رفع مشکلات و انجام اقدامات حمایتی، برای توسعه صنعت نفت در جزیره سیری گام‌های جدیدی برداشته می‌شود.

استاندار هرمزگان اظهار داشت: یکی از مشکلات قدیمی بودن تجهیزات و امکانات صنایع نفت و گاز در این جزیره است که سال‌ها مورد استفاده قرار گرفته و برای نوسازی و توسعه بهره‌برداری از میادین نفت و گاز در این جزیره تلاش می‌شود.

همتی خاطرنشان کرد: با پیگیری و رایزنی‌ها با مقامات مسئول وزارت نفت، در راستای ارتقای سطح تولید و صادرات نفت در این نقطه تلاش خواهیم کرد.